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Cultura

Projeto de Carolina Dieckmmann enfrenta obstáculos e ganha novo rumo

Atriz tenta entrar no mundo dos negócios

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 30 jul 2026, 16h32
Mulher loira com franja e cabelo longo ondulado, vestindo blusa de crochê colorida, olhando diretamente para a câmera com expressão neutra
Carolina Dieckmmann (Instagram/Reprodução)
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A atriz Carolina Dieckmmann vem tentando entrar para o grupo de artistas que também atuam com o empreendedorismo, mas o caminho não está fácil. Documentos obtidos pela coluna GENTE mostram que a atriz teve um pedido de registro da marca SkinCarol alvo de uma exigência do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Dieckmmann buscava proteger o nome para uma ampla lista de produtos da área de cosméticos e higiene, mas o órgão entendeu que ela deveria comprovar que exercia atividade compatível com os itens informados no processo, já que o pedido foi apresentado em seu nome como pessoa física.

Após o questionamento, a estratégia mudou. Em junho, Dieckmmann protocolou um novo pedido para registrar a mesma marca, desta vez na classe destinada a serviços como produção de vídeos, fotografia e fornecimento de conteúdo audiovisual, segmento diretamente ligado à sua atuação profissional e às redes sociais. O processo foi publicado nesta terça-feira, 27, e aguarda o prazo para eventual apresentação de oposição.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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A escolha do nome não é novidade para quem acompanha a atriz. Há anos, Dieckmmann usa o termo para compartilhar sua rotina de cuidados com a pele. Segundo ela, a expressão foi criada pela amiga Fernanda Paes Leme durante uma conversa. “O nome foi dado pela Fepa numa conversa que a gente estava tendo sobre as coisas que a gente gosta de fazer no Insta nesses momentos de prazer”, contou na época.

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