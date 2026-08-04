Professores da USP lançam livro sobre o impacto da desigualdade no sistema penal
Obra coletiva organizada por Renato de Mello Jorge Silveira e Pierpaolo Cruz Bottini ganha eventos de lançamento em SP e no RJ
A obra coletiva “Direito Penal e Desigualdade”, organizada por dois renomados acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP), Renato de Mello Jorge Silveira e Pierpaolo Cruz Bottini, examina como as disparidades socioeconômicas e raciais são fatores que moldam o funcionamento do Judiciário e a aplicação de penas no Brasil.
O lançamento é uma publicação da Thomson Reuters Brasil que, por meio de artigos inéditos, explora conceitos como a seletividade do sistema de justiça e a preservação de direitos fundamentais em contextos de vulnerabilidade.
O livro busca promover o debate sobre a necessidade de uma reforma ampla das políticas criminais e visa identificar as barreiras estruturais que desafiam a imparcialidade do Poder Judiciário nacional.
A coletânea de artigos se constitui como uma ferramenta que auxilia na compreensão das dinâmicas sociais e do direito processual contemporâneo.
A obra terá eventos de lançamento nas capitais paulista e fluminense:
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São Paulo: Segunda-feira, 17 de agosto, às 18h
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Local: Sala Visconde de São Leopoldo (Largo São Francisco, 95 – Centro)
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Rio de Janeiro: Quinta-feira, 20 de agosto, às 18hContinua após a publicidade
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Local: Livraria Argumento (Rua Dias Ferreira, 417 – Leblon)
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