Professores da USP lançam livro sobre o impacto da desigualdade no sistema penal

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A obra coletiva “Direito Penal e Desigualdade”, organizada por renomados acadêmicos da USP, examina como as disparidades socioeconômicas e raciais moldam o funcionamento do Judiciário e a aplicação de penas no Brasil. O livro explora a seletividade da justiça e a preservação de direitos fundamentais, buscando promover um debate sobre a reforma das políticas criminais e as barreiras à imparcialidade judicial. Serão realizados lançamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro.

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A obra coletiva “Direito Penal e Desigualdade”, organizada por dois renomados acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP), Renato de Mello Jorge Silveira e Pierpaolo Cruz Bottini, examina como as disparidades socioeconômicas e raciais são fatores que moldam o funcionamento do Judiciário e a aplicação de penas no Brasil.

O lançamento é uma publicação da Thomson Reuters Brasil que, por meio de artigos inéditos, explora conceitos como a seletividade do sistema de justiça e a preservação de direitos fundamentais em contextos de vulnerabilidade.

O livro busca promover o debate sobre a necessidade de uma reforma ampla das políticas criminais e visa identificar as barreiras estruturais que desafiam a imparcialidade do Poder Judiciário nacional.

A coletânea de artigos se constitui como uma ferramenta que auxilia na compreensão das dinâmicas sociais e do direito processual contemporâneo.

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A obra terá eventos de lançamento nas capitais paulista e fluminense:

São Paulo: Segunda-feira, 17 de agosto, às 18h Local: Sala Visconde de São Leopoldo (Largo São Francisco, 95 – Centro) Continua após a publicidade

Rio de Janeiro: Quinta-feira, 20 de agosto, às 18h Continua após a publicidade Local: Livraria Argumento (Rua Dias Ferreira, 417 – Leblon)

