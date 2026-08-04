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Cultura

Professores da USP lançam livro sobre o impacto da desigualdade no sistema penal

Obra coletiva organizada por Renato de Mello Jorge Silveira e Pierpaolo Cruz Bottini ganha eventos de lançamento em SP e no RJ

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 18h30
O advogado Pierpaolo Bottini, defensor de Luiz Carlos da Silva (Prof. Luizinho) durante julgamento do mensalão, em 14/08/2012
O advogado Pierpaolo Bottini, é um dos organizadores da obra (Nelson Jr./SCO/STF/VEJA)
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A obra coletiva “Direito Penal e Desigualdade”, organizada por dois renomados acadêmicos da Universidade de São Paulo (USP), Renato de Mello Jorge Silveira e Pierpaolo Cruz Bottini, examina como as disparidades socioeconômicas e raciais são fatores que moldam o funcionamento do Judiciário e a aplicação de penas no Brasil.

O lançamento é uma publicação da Thomson Reuters Brasil que, por meio de artigos inéditos, explora conceitos como a seletividade do sistema de justiça e a preservação de direitos fundamentais em contextos de vulnerabilidade.

O livro busca promover o debate sobre a necessidade de uma reforma ampla das políticas criminais e visa identificar as barreiras estruturais que desafiam a imparcialidade do Poder Judiciário nacional.

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A coletânea de artigos se constitui como uma ferramenta que auxilia na compreensão das dinâmicas sociais e do direito processual contemporâneo.

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A obra terá eventos de lançamento nas capitais paulista e fluminense:

  • São Paulo: Segunda-feira, 17 de agosto, às 18h

    • Local: Sala Visconde de São Leopoldo (Largo São Francisco, 95 – Centro)

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  • Rio de Janeiro: Quinta-feira, 20 de agosto, às 18h

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    • Local: Livraria Argumento (Rua Dias Ferreira, 417 – Leblon)

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