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Cultura

Professor de Geografia e motorista de uber, ex-BBB Michel vira chacota com passageiro

Segundo ele, homem teria feito comentários maldosos a seu respeito; entenda

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 17h45 | Atualizado em 7 out 2026, 17h46
Homem de pele clara, barba escura e cabelo curto, vestindo camiseta rosa, com lágrimas escorrendo pelo rosto e expressão de tristeza
O ex-BBB Michel -  (TV Globo/Divulgação)
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Professor de Geografia e motorista de uber, ex-BBB Michel vira chacota com passageiro Priorize VEJA no Google

O professor de Geografia Michel Nogueira, que integrou o BBB 24, disse que um passageiro o expos nas redes sociais. O ex-BBB, que atualmente trabalha como motorista de aplicativo, contou que uma pessoa tentou fazer chacota dele no X.

“Acordei hoje e descobri que virei assunto. Por quê? Pasmem, estou trabalhando. O cara pegou Uber comigo e tirou um print da corrida. Postou minha foto, meu carro, a minha placa, a minha localização, a minha nota e escreveu isso aqui: ‘Fui pegar um Uber aqui em BH e o motorista é aquele ex-BBB, não tá fácil pra ninguém, né. Depois ainda completou com isso: ‘Imagina ir pro maior reality show do Brasil e depois virar Uber, papo de se matar’. Aí eu fiquei pensando: em que momento trabalhar virou motivo de diminuir alguém?. Fui professor durante anos, participei do BBB, trabalho com a internet, tô terminando Veterinária e também sou motorista de aplicativo. Não virei motorista porque a vida deu errado. E também me pergunto por que matérias com o meu projeto ‘Trem de Rodas’, a notícia que estou me formando em Veterinária, não cai na boca do povo”, desabafou.

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