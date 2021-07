Produção do universo ‘Game of Thrones’ é paralisada por caso de Covid-19

O avanço da vacinação no Reino Unido permitiu ao setor cultural retomar suas atividades aos poucos. Mas a volta à completa normalidade, principalmente na teledramaturgia, ainda parece distante. Devido à confirmação de um caso de Covid-19 no set, a produção da série House of the Dragon, aguardado derivado do universo de Game of Thrones, acaba de ser interrompida. Durante testes regulares realizados pelos funcionários, um membro da equipe testou positivo para o vírus e, seguindo os protocolos da indústria, a equipe teve de entrar em quarentena, segundo a Variety.

A série da HBO, que pretende voltar ao passado de Westeros em 2022, deve retomar as gravações ainda nesta quarta-feira, 21. Esse, porém, não é o primeiro caso de uma grande produção que precisou fazer uma pausa em decorrência da pandemia na última semana. A segunda temporada de Bridgerton, que está sendo filmada em Londres, parou as gravações por tempo indeterminado após dois casos de Covid-19 na equipe. Logo em seguida, a adaptação do musical Matilda, produzida pela Netflix, teve sua produção paralisada parcialmente pelo mesmo motivo.

A situação também se estendeu aos palcos, com o cancelamento da estreia no West End (a “Broadway” de Londres) da peça Cinderela, que aconteceria dia 20 de julho. O espetáculo marcaria o retorno do compositor e produtor Andrew Lloyd Webber, figurinha carimbada desse universo, após cinco anos sem novidades. Em comunicado divulgado em seu Twitter, Webber mostrou total descontentamento com a medida. Após a confirmação de um caso positivo de Covid-19 no elenco durante o final de semana, duas exibições da peça foram canceladas e todos nos bastidores foram testados, mas sem novos casos. “Apesar disso, as impossíveis condições criadas pelo instrumento contundente que é a orientação de isolamento do governo significam que não podemos continuar.”

A statement from Andrew Lloyd Webber pic.twitter.com/a47FN1anG3 — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) July 19, 2021

Não é de hoje que o compositor critica a forma como o governo britânico tem lidado com o setor do teatro quando o assunto é a pandemia. Em junho deste ano, disse que estava preparado para ser preso caso as promessas de reabertura total dos teatros não fossem cumpridas. “Nós vamos abrir, venha o inferno ou a maré alta”, falou ao jornal The Telegraph.

As interrupções no setor cultural vêm de encontro ao Dia da Liberdade no Reino Unido, que aconteceu nesta segunda-feira, 19, e marcou o fim de restrições como o uso obrigatório de máscaras e o limite no número de pessoas em locais abertos ou fechados. Atualmente, o país possui uma média de 50 000 casos por dia. Os novos contratempos em House of the Dragon e outras produções demonstram que, mesmo com a reabertura, a televisão, o teatro e o streaming ainda levarão tempo para se adaptar ao mundo pós-pandemia.