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Cultura

Procurador de justiça lança romance que une suspense e filosofia

Em Morte na Fronteira, Humberto Pimentel aborda os dilemas morais da experiência humana a partir da história de um perito aposentado

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 23 jul 2026, 18h37
Capa do livro Morte na Fronteira de Humberto Pimentel, com fundo escuro e um arame farpado em foco na parte superior. O título MORTE NA aparece em vermelho e FRONTEIRA em verde, com o logo da editora Labrador e um cachorro na parte inferior
Capa de Morte na Fronteira (divulgação/Divulgação)
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Um romance que mescla Direito, reflexões filosóficas e suspense: essa é a premissa adotada pelo procurador de justiça Humberto Pimentel em seu mais recente lançamento, a obra Morte na Fronteira.

O livro narra a história de Armando Silva, um perito aposentado e paraplégico que vê sua rotina, até então tranquila, dar uma guinada por conta de um assassinato e de uma traição. As páginas revelam diálogos existenciais entre o protagonista e sua assistente, Noemi, explorando os contrastes entre niilismo e esperança, ceticismo e idealismo moral.

Em seu segundo romance, o procurador transforma seus 30 anos de atuação no Ministério Público em uma narrativa envolvente, que mergulha o leitor em um universo de tensão e profundo debate filosófico.

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Humberto Pimentel propõe que, mesmo diante dos conflitos intensos que atravessam a experiência humana, a vida pressupõe um fluxo contínuo e impessoal em que a passagem do tempo se mostra inevitável e soberana.

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Ficha Técnica

  • Título: Morte na Fronteira

  • Autor: Humberto Pimentel

  • Editora: Editora Labrador

  • Edição:

  • Páginas: 192

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