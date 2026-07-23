Procurador de justiça lança romance que une suspense e filosofia
Em Morte na Fronteira, Humberto Pimentel aborda os dilemas morais da experiência humana a partir da história de um perito aposentado
Um romance que mescla Direito, reflexões filosóficas e suspense: essa é a premissa adotada pelo procurador de justiça Humberto Pimentel em seu mais recente lançamento, a obra Morte na Fronteira.
O livro narra a história de Armando Silva, um perito aposentado e paraplégico que vê sua rotina, até então tranquila, dar uma guinada por conta de um assassinato e de uma traição. As páginas revelam diálogos existenciais entre o protagonista e sua assistente, Noemi, explorando os contrastes entre niilismo e esperança, ceticismo e idealismo moral.
Em seu segundo romance, o procurador transforma seus 30 anos de atuação no Ministério Público em uma narrativa envolvente, que mergulha o leitor em um universo de tensão e profundo debate filosófico.
Humberto Pimentel propõe que, mesmo diante dos conflitos intensos que atravessam a experiência humana, a vida pressupõe um fluxo contínuo e impessoal em que a passagem do tempo se mostra inevitável e soberana.
Ficha Técnica
-
Título: Morte na Fronteira
-
Autor: Humberto Pimentel
-
Editora: Editora Labrador
-
Edição: 1ª
-
Páginas: 192