Procurador de justiça lança romance que une suspense e filosofia

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O procurador Humberto Pimentel lança “Morte na Fronteira”, um romance que mescla Direito, filosofia e suspense. A obra narra a história de Armando Silva, um perito aposentado que tem sua vida abalada por um assassinato e traição, explorando diálogos marcantes sobre niilismo e esperança. Uma leitura envolvente com profundas reflexões.

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Um romance que mescla Direito, reflexões filosóficas e suspense: essa é a premissa adotada pelo procurador de justiça Humberto Pimentel em seu mais recente lançamento, a obra Morte na Fronteira.

O livro narra a história de Armando Silva, um perito aposentado e paraplégico que vê sua rotina, até então tranquila, dar uma guinada por conta de um assassinato e de uma traição. As páginas revelam diálogos existenciais entre o protagonista e sua assistente, Noemi, explorando os contrastes entre niilismo e esperança, ceticismo e idealismo moral.

Em seu segundo romance, o procurador transforma seus 30 anos de atuação no Ministério Público em uma narrativa envolvente, que mergulha o leitor em um universo de tensão e profundo debate filosófico.

Humberto Pimentel propõe que, mesmo diante dos conflitos intensos que atravessam a experiência humana, a vida pressupõe um fluxo contínuo e impessoal em que a passagem do tempo se mostra inevitável e soberana.

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Ficha Técnica

Título: Morte na Fronteira

Autor: Humberto Pimentel

Editora: Editora Labrador

Edição: 1ª

Páginas: 192