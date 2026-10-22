Prisão de Malévola, influenciadora brasileira, ganha destaque na imprensa internacional

A prisão da influenciadora brasileira Malévola Alves ganhou destaque na imprensa internacional. Nesta quinta-feira, 22, o tabloide britânico The Sun publicou uma reportagem sobre a detenção da criadora de conteúdo no Egito, destacando que ela e a amiga Bruna Mercatelli poderiam enfrentar penas de até dez anos de prisão por vídeos classificados pelas autoridades locais como “exibicionismo pornográfico”. A publicação detalhou as gravações feitas pelas brasileiras durante uma viagem turística, que incluíam danças sensuais, beijos em desconhecidos e gestos de conotação sexual dentro de um veículo e nas ruas de Alexandria.

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Com 1,4 milhão de seguidores no Instagram, Malévola foi detida na terça-feira, 20, após o Ministério do Interior egípcio acusar a dupla de violar os valores morais do país e assediar pedestres. Apesar da repercussão internacional, as duas brasileiras foram libertadas na quarta-feira, 21, após o pagamento de fiança de aproximadamente 10 mil reais, segundo a assessoria de Malévola.