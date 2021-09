Príncipe William se rende ao streaming e fará série sobre meio ambiente

Segundo na linha de sucessão ao trono do Reino Unido, o príncipe William se unirá ao famoso naturalista britânico David Attenborough em uma nova série do Discovery Plus, que chega ao streaming em outubro desse ano. Intitulada The Eartshot Prize: Repairing Our Planet, a produção de cinco episódios tem como objetivo destacar os finalistas do premio Eartshot — lançado pelo Príncipe William e pela Royal Foundation em 2020 — e seu trabalho para salvar o planeta.

“O Prêmio Earthshot visa mobilizar a ação coletiva em torno de nossa capacidade única de inovar, resolver problemas e reparar nosso planeta. Tenho a honra de apresentar os 15 inovadores, líderes e visionários que são os primeiros finalistas do Prêmio Earthshot. Eles estão trabalhando com a urgência necessária nesta década decisiva para a vida na Terra e irão inspirar a todos nós com seu otimismo em nossa capacidade de enfrentar os maiores desafios da história humana,” disse o príncipe William em comunicado reproduzido pela Variety.

Com a ação, ele se une ao irmão mais novo, o príncipe Harry, na listinha de membros da realeza — ou “ex-realeza”, no caso do caçula de Diana — que viram no streaming uma oportunidade de dar visibilidade a causas sociais e, é claro, de se promover como defensor de temas em alta. Tradição da realeza britânica, a filantropia sempre foi um dos pilares da instituição, que usa o voluntariado e o engajamento em pautas de apelo popular como uma forma de se aproximar do público e criar uma imagem mais humanizada dos membros do palácio de Buckingham. Diana, por exemplo, era conhecido por suas visitas a orfanatos e apoio à luta dos soropositivos durante a epidemia de AIDS. Com a modernidade batendo na porta, Harry assinou um contrato com a Netflix, e fez campanha em prol da saúde mental, ao lado de Oprah, na série O Meu Lado Invisível, lançada em maio pela Apple TV+. William, agora, embora de maneira muito mais restrita, segue pelo mesmo caminho com o Discover Plus, levantando a bandeira do meio ambiente.

O Prêmio Earthshot foi lançado por ele através de sua instituição de caridade, a Royal Foundation, em outubro de 2020, com o objetivo de “descobrir, celebrar e dimensionar” soluções para os desafios ambientais que o mundo enfrenta atualmente. Além da série de cinco episódio, que será lançada globalmente no Discovery Plus no início de outubro, uma transmissão ao vivo da cerimônia do Prêmio Earthsot estará disponível na página do Discovery no Facebook em 17 de outubro, e uma versão editada entrará no catálogo do Discovery Plus no final do ano. A BBC Studios também distribuirá a produção internacionalmente.