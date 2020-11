Príncipe William manteve em sigilo diagnóstico de Covid-19

Segundo na linha sucessória ao trono britânico, príncipe William, 38 anos, foi diagnosticado com Covid-19 em abril, segundo informações do canal inglês BBC, que confirmou a notícia com fontes da realeza. O período de contágio coincidiu com o de seu pai, Príncipe Charles e do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que chegou a ser internado em razão da doença.

O príncipe preferiu manter a notícia em segredo para “não alarmar” o povo britânico. Segundo o tabloide britânico The Sun, o duque de Cambridge foi tratado pelos médicos do palácio de Kensington, sua residência oficial, e mantido em isolamento em sua casa de campo em Anmer Hall, no sudeste da Inglaterra.

Durante o isolamento, o neto da rainha Elizabeth II cumpriu catorze compromissos oficiais por telefone ou videoconferência. A residência oficial do príncipe não comentou sobre as informações.

Em outubro, William esteve ao lado de sua avó na primeira aparição pública da monarca desde o começo da pandemia no Reino Unido. Sem máscara, o príncipe manteve distância da avó durante o passeio. Na época, o palácio não deixou claro se o príncipe havia feito o teste da Covid-19, como as outras 48 pessoas da comitiva que se encontrou com Elizabeth.

Diante dos novos casos da doença no Reino Unido, o primeiro ministro britânico, Boris Johnson, anunciou no sábado, 31, que a Inglaterra entrará em um novo lockdown. A expectativa é que o bloqueio, que ainda precisa ser votado no Parlamento, entre em vigor na quinta-feira, 5, e dure até 2 de dezembro. O país já ultrapassou 1 milhão de casos da doença, com cerca de 20.000 novos registros diários.