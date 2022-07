Príncipe Harry ganha primeira fase de processo contra jornal

O Príncipe Harry obteve uma importante vitória judicial nesta semana ao vencer a primeira fase do processo contra difamação que move contra o tabloide britânico Mail on Sunday. A ação, movida contra a Associated Newspapers Limited (ANL), foi motivada por uma série de reportagens que, segundo ele, causaram “graves danos à sua reputação e substanciais constrangimentos e angústias”.

A Justiça decidiu que as reportagens do jornal eram, de fato, difamatórios. O tabloide pode recorrer dizendo que os textos, no entanto, são verdadeiros. Um dos textos que Harry contesta é o que revela que ele entrou com uma ação contra o governo britânico. A ação busca revisão judicial para que ele e sua família, incluindo os filhos Archie e Lilibet, mantenham a proteção policial, mesmo após eles terem se afastado de suas funções oficiais na realeza, em 2020, ao se mudarem para o Canadá e depois para a Califórnia.

O Duque de Sussex e sua esposa Meghan Markle estão dispostos a pagar pela segurança, mas querem que a proteção seja oficial por meio do Ministério do Interior, em vez de privada. O jornal publicou a notícia sob o título: “Exclusivo: Como o príncipe Harry tentou manter sua briga legal por segurança em segredo”. De acordo com Harry, as reportagens manipulam e confundem a opinião pública.

Em dezembro do ano passado, Meghan ganhou um processo contra o tabloide por invasão de privacidade e violação dos direitos autorais após a publicação das cartas que ela teria enviado para o pai, Thomas Markle.