Príncipe Charles exibe seus dotes como pintor em mostra na Inglaterra

Uma mostra com 79 aquarelas assinadas pelo príncipe Charles, organizada pela fundação beneficente criada por ele, a The Prince’s Foundation, está em cartaz em Londres até o fim de fevereiro, na sede do grupo, na The Garrison Chapel. As telas exibem paisagens de lugares visitados pelo herdeiro ao trono do Reino Unido, como o interior da França e as regiões montanhosas da Escócia e da Tanzânia. “Eu comecei a pintar ao sentir que a fotografia não era tão satisfatória”, diz o príncipe em comunicado divulgado pela instituição. “Comecei a sentir uma urgência em expressar o que eu via através da aquarela para transpor a sensação interna da textura que é impossível de ser atingida por uma foto.”

O talento pouco conhecido do futuro monarca já foi exposto em outras ocasiões: em 1998, na celebração do aniversário de 50 anos do príncipe, e em 2018, na Austrália, então comemoração de seus 70 anos. As aquarelas não estão à venda, mas gravuras das obras são comercializadas e o valor revertido para a instituição. Em 2016, o Daily Telegraph divulgou que ele teria arrecadado 2 milhões de libras naquele ano com a venda das gravuras. O próprio Charles é crítico de sua obra, mas afirma que melhorou, ao dizer que seus primeiros desenhos “eram muito ruins”. De fato, as imagens parecem bem feitas e simpáticas, mas bem mornas e frugais.

Sobre o hobby, Charles disse: “Pintar exige uma concentração intensa e, consequentemente, notei ser um dos exercícios mais relaxante e terapêutico que já experimentei. No meu caso, me transporta para outra dimensão onde, quase literalmente, revigora partes da alma que outras atividades não conseguem atingir”.