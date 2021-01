Principal prêmio da música, Grammy 2021 será adiado

A 63ª edição do Grammy, que aconteceria no dia 31 de janeiro, em Los Angeles, na Califórnia, será adiada para março. A informação foi confirmada por um representante da premiação à Variety nesta terça-feira, 5, mas ainda não há informações oficiais sobre a nova data.

Em uma entrevista fornecida em junho à Variety, o presidente da The Academy Award informou que havia três planos para a cerimônia: uma tradicional, com plateia cheia, uma com público limitado e uma terceira opção, sem audiência. “Há criatividade para todos os cenários: como e onde filmaremos, mas nenhuma delas envolve mudar ou adiar a data”, enfatizou na ocasião. Em agosto, uma publicação no site oficial da premiação dizia que a cerimônia aconteceria no dia 31 de janeiro “com chuva ou com sol, com ou sem vacina contra a Covid-19”. Já em setembro, Mason voltou a enfatizar ao portal que a data não seria modificada e que havia planos para que a cerimônia acontecesse no estádio Staple Center com apresentações ao vivo e sem plateia, “algo mais virtual e com elementos de diferentes localidades”, já que mesmo o público limitado parecia um cenário improvável.

Além da Variety, o portal americano Rolling Stones também confirmou o adiamento, creditando a mudança à preocupações em relação à pandemia. Desde a temporada de Ação de Graças, no final de novembro, a Califórnia tem enfrentado um aumento de casos da Covid-19, intensificado pelas festas de fim de ano — na segunda-feira, 4, o estado bateu um novo recorde de registros em 24 horas, com 74 .000 novos casos diagnosticados segundo o jornal local The Los Angeles Times.

A lista de indicados, divulgada em novembro, é liderada por Beyoncé, com nove indicações, incluindo Música e Gravação do Ano com Black Parade, lançada em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter. Dua Lipa é a única a concorrer nas três categorias principais: Álbum do Ano, com o disco Future Nostalgia, e Música e Gravação do Ano, com o single Don’t Start Now. A cantora aparece empatada em seis nomeações com Taylor Swift, que também disputa o cobiçado Álbum do Ano com Folklore, disco produzido durante a quarentena, e o rapper Roddy Ricch.