Princesa Diana é a estrela do 1º trailer de ‘The Crown 4’

Atualizado em 13 out 2020, 15h11 - Publicado em 13 out 2020, 14h33

“Aqui se encontra o material de que contos de fadas são feitos. Príncipe e princesa no dia de seu casamento. Mas os contos de fadas geralmente terminam por aqui. Com a simples frase: ‘e viveram felizes para sempre’”. O trecho retirado do sermão do arcebispo que realizou o casamento de príncipe Charles e princesa Diana, em 1981, é narrado ao fundo do soturno trailer da quarta temporada de The Crown.

Diana (vivida por Emma Corrin) é a estrela da prévia, sendo apresentada em diferentes fases da triste e conturbada relação com o herdeiro ao trono (Josh O’Connor). O sermão segue até o fim, ainda com imagens de outros personagens da série, entre eles a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson).

A nova temporada da popular série da Netflix chega à plataforma no dia 15 de novembro, e acompanha eventos que vão do fim dos anos 1970 até o começo dos anos 90. Olivia Colman volta a usar a coroa da rainha Elizabeth II. A quinta temporada será filmada no ano que vem, e está prevista para 2022, enquanto a sexta, sem previsão, encerrará a série.