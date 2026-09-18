Primo de Ed Sheeran dispara contra cantor em meio à polêmica em turnê

Ed Sheeran foi criticado pelo próprio primo, Jethro Sheeran, que usou as redes sociais para dizer que tem vergonha de ser parente do cantor e para afirmar que ele “é uma pessoa ruim”. O desabafo aconteceu em meio às críticas pela retirada do rapper Macklemore da sua atual turnê, após ele demonstrar apoio à Palestina em um show em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

“Finalmente tudo está vindo à tona! Tenho vergonha do meu primo Ed e do que ele fez. Finalmente o mundo e todos os seus fãs o enxergaram. Ele não é uma boa pessoa, não gosto da música dele, então não posso dizer que ele seja um bom artista. Honestamente, ele é um indivíduo egoísta com atitudes maliciosas e astutas. ‘Ele te mata com gentileza’ (palavras dele). Sou primo de sangue dele e ele me prejudicou, zombou da minha saúde mental. Ele me impediu de alimentar minha filha removendo todas as minhas músicas, e meu advogado me mostrou provas da Warner de que tudo foi obra dele. Tenho 100% de certeza de que ele é um covarde. Na minha opinião, ele é uma pessoa ruim. Essa é apenas a minha opinião, baseada nas minhas experiências”, desabafou Jethro.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Continua após a publicidade