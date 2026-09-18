Primo de Ed Sheeran dispara contra cantor em meio à polêmica em turnê
Jethro Sheeran disse que tem vergonha de ser parente do artista
Ed Sheeran foi criticado pelo próprio primo, Jethro Sheeran, que usou as redes sociais para dizer que tem vergonha de ser parente do cantor e para afirmar que ele “é uma pessoa ruim”. O desabafo aconteceu em meio às críticas pela retirada do rapper Macklemore da sua atual turnê, após ele demonstrar apoio à Palestina em um show em Nova Jersey, nos Estados Unidos.
“Finalmente tudo está vindo à tona! Tenho vergonha do meu primo Ed e do que ele fez. Finalmente o mundo e todos os seus fãs o enxergaram. Ele não é uma boa pessoa, não gosto da música dele, então não posso dizer que ele seja um bom artista. Honestamente, ele é um indivíduo egoísta com atitudes maliciosas e astutas. ‘Ele te mata com gentileza’ (palavras dele). Sou primo de sangue dele e ele me prejudicou, zombou da minha saúde mental. Ele me impediu de alimentar minha filha removendo todas as minhas músicas, e meu advogado me mostrou provas da Warner de que tudo foi obra dele. Tenho 100% de certeza de que ele é um covarde. Na minha opinião, ele é uma pessoa ruim. Essa é apenas a minha opinião, baseada nas minhas experiências”, desabafou Jethro.
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