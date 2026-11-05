Primo de Abdul Fares pede prisão de Marina Ruy Barbosa; entenda

A polêmica envolvendo o fim do relacionamento de Marina Ruy Barbosa e Abdul Fares ganhou um novo capítulo. Nesta quarta-feira, 4, um primo do empresário acusou a atriz e o ex-noivo de estelionato e crime contra pessoa idosa. O familiar também afirmou ter registrado um boletim de ocorrência contra os dois e defendeu que Marina seja presa.

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Em vídeos publicados no Instagram, o homem, que também se chama Abdul Fares, questionou a origem do anel de noivado recebido pela atriz, avaliado em aproximadamente 6 milhões de reais. Segundo ele, a joia teria pertencido à avó da família e estaria relacionada a uma disputa patrimonial envolvendo seus parentes.

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“Marina, esse anel é fruto de roubo de joias da minha família. Todos reconhecem que o inventário da minha avó foi uma fraude e muito desse patrimônio é fruto de sonegação fiscal. Ou você tem a nota fiscal? Apresente. Você e seu marido: onde e como vocês têm dinheiro para o jato?”, declarou.

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O primo ainda fez acusações contra o empresário, mencionando supostas irregularidades na divisão de patrimônio da família e envolvendo a rede de lojas Marabraz. Em outro momento, afirmou que Marina e Abdul deverão responder por denúncias que, segundo ele, serão encaminhadas à Polícia Federal e à Receita Federal. “Marina Ruy Barbosa, a Deolane precisa de uma companheira de cela e Abdul Fares Mustafa deveria ir fazer companhia pro Vorcaro por fraude, estelionato e crime contra idosa”, disparou.

Fares ainda afirmou que os próprios tios teriam reconhecido, na Justiça, a existência de uma fraude na divisão do patrimônio familiar. “Os meus tios reconheceram no Tribunal de Justiça que fizeram uma fraude para lesar minha mãe e o fisco. Isso está confessado. Dentre essa partilha da família tinha os imóveis que estavam no nome da minha avó e, pasmem, minha avó sofreu crime contra idosos. Os próprios filhos roubaram ela para deixar eu, minha mãe e meu irmão sem nada”, declarou.

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A manifestação acontece em meio à repercussão do término do relacionamento da atriz com Abdul Fares. Os dois estavam juntos desde 2023 e chegaram a planejar o casamento para 2027. A separação teria sido motivada pelo desgaste provocado pelos conflitos familiares envolvendo o empresário.

A coluna GENTE procurou Marina Ruy Barbosa, mas a atriz ainda não se pronunciou sobre as novas acusações.

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