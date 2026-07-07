Primeiras imagens de filme da Netflix sobre Elize Matsunaga são reveladas

Produzido pela Netflix, o filme Elize: Sombras de Uma Mulher teve suas primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira, 7. O longa é baseado na história real do assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, ex-diretor executivo da empresa Yoki, por Elize Matsunaga, figura que voltou a ganhar repercussão após o lançamento da série Tremembé, do Prime Video, em outubro de 2025.

A produção, que será protagonizada por Lorena Comparato e o ator Henrique Kimura, acompanha a trajetória de Elize e a relação complexa com o marido, até o momento do assassinato e a condenação, em 2016. Em publicação compartilhada nas redes sociais, a Netflix revelou as primeiras fotos dos atores caracterizados. “O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil”, escreveu a plataforma na legenda.

Relembre o caso

Em 2012, Elize Matsunaga assassinou o marido Marcos Matsunaga no apartamento de luxo do casal, em São Paulo, após descobrir uma traição. O crime ganhou repercussão nacional depois de a mulher confessar atirar no parceiro e, logo em seguida, esquartejar o corpo e colocar os pedaços em malas, que foram abandonadas por diferentes regiões da capital paulista. Em dezembro de 2016, ela foi condenada a 19, 11 meses e um dia de prisão.

Continua após a publicidade

Em 2019, Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 16 anos e 3 meses e em maio de 2022 Elize entrou em regime aberto após ter a liberdade condicional aprovada pela Justiça.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial