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Cultura

Primeiras imagens de filme da Netflix sobre Elize Matsunaga são reveladas

'Elize: Sombras de Uma Mulher' será estrelada por Lorena Comparato e Henrique Kimura

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 13h33 | Atualizado em 7 jul 2026, 15h11
Uma noiva loira com véu e tiara beija a bochecha de um noivo asiático sorridente de óculos e smoking, com a mão dela no peito dele, contra cortinas douradas
Lorena Comparato e Henrique Kimura como Elize e Marcos Matsunaga na nova produção da Netflix 'Elize: Sombras de uma Mulher' (Divulgação/Netflix)
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Primeiras imagens de filme da Netflix sobre Elize Matsunaga são reveladas Priorize VEJA no Google

Produzido pela Netflix, o filme Elize: Sombras de Uma Mulher teve suas primeiras imagens divulgadas nesta terça-feira, 7. O longa é baseado na história real do assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, ex-diretor executivo da empresa Yoki, por Elize Matsunaga, figura que voltou a ganhar repercussão após o lançamento da série Tremembé, do Prime Video, em outubro de 2025.

A produção, que será protagonizada por Lorena Comparato e o ator Henrique Kimura, acompanha a trajetória de Elize e a relação complexa com o marido, até o momento do assassinato e a condenação, em 2016. Em publicação compartilhada nas redes sociais, a Netflix revelou as primeiras fotos dos atores caracterizados. “O que parecia um conto de fadas terminou em um crime que chocou o Brasil”, escreveu a plataforma na legenda.

Relembre o caso

Em 2012, Elize Matsunaga assassinou o marido Marcos Matsunaga no apartamento de luxo do casal, em São Paulo, após descobrir uma traição. O crime ganhou repercussão nacional depois de a mulher confessar atirar no parceiro e, logo em seguida, esquartejar o corpo e colocar os pedaços em malas, que foram abandonadas por diferentes regiões da capital paulista. Em dezembro de 2016, ela foi condenada a 19, 11 meses e um dia de prisão.

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Em 2019, Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 16 anos e 3 meses e em maio de 2022 Elize entrou em regime aberto após ter a liberdade condicional aprovada pela Justiça.

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