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Cultura

Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre ao 27 anos

Modelo tinha histórico complicado com substâncias e estava internado em uma clínica de reabilitação

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 08h54 | Atualizado em 21 set 2026, 08h57
Homem jovem de cabelo loiro e curto, sorrindo, com tatuagens no pescoço, incluindo uma cruz vermelha, vestindo camisa preta, em fundo roxo com o logo Paul Mitchell
Presley Gerber em janeiro de 2026 (Gilbert Flores/Variety/Getty Images)
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Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre ao 27 anos Priorizar nos meus resultados Google

O modelo Presley Gerber — filho da lendária Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber — morreu neste domingo, 20, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação para adictos. A causa da morte ainda não foi revelada.

A família confirmou a notícia a veículos americanos, mas pediu privacidade durante o momento difícil.

Presley tinha um histórico conturbado com substâncias. Em janeiro de 2019, ele foi preso por dirigir alcoolizado e foi condenado a três anos em liberdade condicional.

Ele era o único filho do casal e irmão mais velho da atriz Kaia Gerber, 25, que atualmente estrela a série Estilhaços no Disney+.

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