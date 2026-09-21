Presley Gerber, filho de Cindy Crawford, morre ao 27 anos

O modelo Presley Gerber — filho da lendária Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber — morreu neste domingo, 20, enquanto estava internado em uma clínica de reabilitação para adictos. A causa da morte ainda não foi revelada.

A família confirmou a notícia a veículos americanos, mas pediu privacidade durante o momento difícil.

Presley tinha um histórico conturbado com substâncias. Em janeiro de 2019, ele foi preso por dirigir alcoolizado e foi condenado a três anos em liberdade condicional.

Ele era o único filho do casal e irmão mais velho da atriz Kaia Gerber, 25, que atualmente estrela a série Estilhaços no Disney+.

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