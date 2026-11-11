🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Presidente do Real Gabinete Português fala sobre investigação da PF: roubo de livros

Francisco Gomes da Costa se manifestou sobre inquérito que analisa furto de itens

Por Flávio Monteiro 11 nov 2026, 17h01
Homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo terno escuro e gravata roxa, fala ao microfone em um púlpito transparente. Ao fundo, à direita, outro homem de terno escuro e gravata preta observa. À esquerda, uma bandeira do Brasil.
O presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Francisco Gomes da Costa (Reprodução/Instagram)
Continua após publicidade
Presidente do Real Gabinete Português fala sobre investigação da PF: roubo de livros Priorize VEJA no Google

O presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Francisco Gomes da Costa, manifestou surpresa com uma investigação da Polícia Federal que aponta uma tentativa de cooptação de um funcionário para roubar itens de seu acervo. A Operação Página Oculta foi deflagrada na terça-feira, 10, e aprofunda as investigações sobre receptação, ocultação e comercialização de livros raros, imagens sacras e outros itens do patrimônio cultural brasileiro.

“Não identificamos furto de obras do nosso acervo, bem como desconhecemos qualquer tentativa de cooptação de funcionários do Real Gabinete Português de Leitura”, afirma Francisco, em nota oficial. De acordo com o presidente, medidas preventivas passaram a ser adotadas, incluindo novas regras de visitação e o reforço de procedimentos internos de segurança.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente  

Siga
Publicidade
TAGS:
Gente
Livros
Patrimônio Cultural
PF - Polícia Federal
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).