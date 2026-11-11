Presidente do Real Gabinete Português fala sobre investigação da PF: roubo de livros

O presidente do Real Gabinete Português de Leitura, Francisco Gomes da Costa, manifestou surpresa com uma investigação da Polícia Federal que aponta uma tentativa de cooptação de um funcionário para roubar itens de seu acervo. A Operação Página Oculta foi deflagrada na terça-feira, 10, e aprofunda as investigações sobre receptação, ocultação e comercialização de livros raros, imagens sacras e outros itens do patrimônio cultural brasileiro.

“Não identificamos furto de obras do nosso acervo, bem como desconhecemos qualquer tentativa de cooptação de funcionários do Real Gabinete Português de Leitura”, afirma Francisco, em nota oficial. De acordo com o presidente, medidas preventivas passaram a ser adotadas, incluindo novas regras de visitação e o reforço de procedimentos internos de segurança.

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