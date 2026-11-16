Presidente da Beija-Flor causa revolta por rebater fala de Neguinho

O presidente da Beija-Flor de Nilópolis, Almir Reis, não gostou da previsão de Neguinho da Beija-Flor para o Carnaval de 2027. Em participação em um podcast, o cantor, que comandou o carro de som da agremiação por 50 anos, afirmou que a Mangueira “só perde para ela mesma” na disputa pelo próximo título. Durante um ensaio da escola na última sexta-feira, 13, Almir rebateu a declaração: “Com todo respeito à Mangueira, mas ‘que a Mangueira só perde para ela’. A Mangueira, se tiver que perder, vai perder para Beija-Flor”.

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Sem citar nomes, Almir também deixou um recado sobre aqueles que já passaram pela escola. “Vários passaram por aqui, mas o pavilhão permanece, essa escola permanece, a gente é mais forte que tudo isso”, declarou. A fala ganha repercussão diante da trajetória de Neguinho, que se aposentou como intérprete em 2025, após conquistar seu último título com a azul e branca.