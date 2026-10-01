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Cultura

Premiação toma decisão sobre ativista após insultos raciais contra Michael B. Jordan

John Davidson sofre com síndrome de Tourette, condição que pode levar à emissão involuntária de palavras inadequadas

Por Flávio Monteiro 1 out 2026, 15h23
John Davidson no Bafta 2026
John Davidson no Bafta 2026 (Dominic Lipinski/Getty Images)
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Premiação toma decisão sobre ativista após insultos raciais contra Michael B. Jordan Priorize VEJA no Google

A Academia Britânica de Cinema e Televisão, o Bafta, anunciou medidas especiais para permitir a presença do ativista John Davidson na cerimônia de sua filial na Escócia. Davidson, que tem síndrome de Tourette, foi responsável por um dos episódios mais controversos do Bafta em fevereiro deste ano, quando proferiu insultos racistas contra os atores Michael B. Jordan e Delroy Lindo.

De acordo com uma carta enviada aos integrantes do Bafta nesta quinta-feira, 1º, Davidson acompanhará a premiação por videoconferência, sendo alocado em um espaço separado e adaptado no interior do evento, ao lado de familiares e amigos. Responsável por inspirar o filme I Swear, o ativista sofre com uma condição neurológica caracterizada por tiques motores e vocais, que pode levar à emissão involuntária de palavras reprováveis socialmente.

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