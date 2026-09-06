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Cultura

‘Precisamos estar onde o jovem se diverte’, diz gerente da Tic Tac no Rock in Rio

Laura Teixeira conversou com a coluna GENTE no festival

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 set 2026, 18h51 | Atualizado em 6 set 2026, 19h40
Mulher jovem de cabelos castanhos e sorriso largo, vestindo blusa branca com detalhes pretos e alça verde, posa em frente a um painel colorido com formas geométricas e um violão estilizado
Laura Teixeira, gerente de marketing da Tic Tac Brasil (Natália Rampinelli/Divulgação)
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A Tic Tac tem ampliado a presença em grandes festivais de música como estratégia para se aproximar do público jovem. Depois de marcar presença no Primavera Sound e no Lollapalooza, a marca estreou como patrocinadora do Rock in Rio. “A gente está num movimento global de se aproximar do público jovem. A gente vê a música como um grande território que o público jovem está presente. É um território de autenticidade”, explica Laura Teixeira, gerente de marketing da Tic Tac Brasil, à coluna GENTE.

Segundo a executiva, a escolha dos festivais faz parte de uma estratégia global da marca para estar em espaços ligados a interesses das novas gerações. “É onde a gente consegue se conectar com esse público e mostrar que é uma marca moderna, autêntica, que trabalha com inovação”, afirma.

No Rock in Rio, a Tic Tac também aproveitou para apresentar o Tic Tac Zero, primeira bala sem açúcar da marca. A novidade, disponível em dois sabores, acompanha a busca de consumidores por produtos com menor quantidade de açúcar. “Hoje a Tic Tac também consegue oferece te oferecer [produto sem açúcar]. É uma tendência dessa coisa de diminuição de açúcar na alimentação das pessoas”, explicou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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