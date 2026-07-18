Poucos no mundo assistirão ao filme ‘A Odisseia’ como idealizado por Nolan

Christopher Nolan filmou A Odisseia em uma câmera IMAX, de película 70mm, específica para cinemas dessa categoria. O longa é um marco para a sétima arte, por ser o primeiro filme gravado desta maneira na história. Entretanto, existem apenas 41 cinemas no mundo em que o público pode assistir com essas dimensões. Protagonizado por Matt Damon e com Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway e Robert Pattinson no elenco, a adaptação da literatura grega estreia nesta quinta-feira, 16.

Com a câmera IMAX, Nolan pôde explorar mais o espaço da cena, dar uma visibilidade e imersão maior para os espectadores. “Eles compartilham isso numa sala de cinema com o resto do público de uma forma muito empática e coletiva, como se estivessem assistindo a uma peça, algo no teatro, um musical”, disse em entrevista ao The Hollywood Reporter. Todavia, poucas pessoas vão ter a experiência que o diretor espera.

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Ao redor do mundo existem diversas salas de cinema IMAX, mas com três categorias principais. A analógica, feita para o filme, mede cerca de 22 metros de largura por 16 metros de altura, em apenas sete países: Austrália, Bélgica, Canadá, França, Reino Unido, Tchéquia e Estados Unidos. No Brasil, existem 12 na categoria digital, com tamanhos que variam com base no projetor e tela, mas a maioria é menor que a de 70mm.

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Ainda em outros lugares existe a com laser, que também tem medidas distintas, mas na maioria das vezes chega perto da escolhida por Nolan. Além da proporção diferente, a principal mudança é a maneira como o longa é rodado. Na analógica é uma cópia do filme, na de laser são dois projetores de laser juntos e na digital não tem o longa físico.

Além do fato de que poucas pessoas vão ter a experiência idealizada pelo cineasta, boa parte desses cinemas apresenta o dobro do preço do valor convencional. Em São Paulo, por exemplo, o ingresso chega a custar 88 reais em salas IMAX, comprando online, enquanto as ‘simples’ custam entre 30 e 50 reais, ambas no valor da inteira.

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