Post de VEJA sobre Marilia Mendonça entra em ranking global de engajamento

Anualmente, a empresa de tecnologia Chartbeat, dedicada a analisar e fornecer dados de audiência para editores de sites de todo o mundo, divulga seu ranking de conteúdos digitais que tiveram maior engajamento em todo o planeta. A versão de 2021, que acaba de ser publicada, incluiu entre os 100 matérias que mais provocaram impacto entre os internautas o texto “O espantoso racismo a brasileira no velório de Marília Mendonça”, publicado no dia 11 de novembro na coluna VEJA GENTE. A reportagem, de autoria de Cleo Guimarães, é um dos dois únicos textos em português a fazer parte do ranking, ao lado de uma texto do portal UOL. Todas as demais, de veículos como The New York Times, BBC, Politico, CNN e The Washington Post, são em inglês (à exceção de uma matéria do site NHK, em japonês e de uma em espanhol do site do argentino Clarín). Ao todo, o Chartbeat avaliou no levantamento 33 milhões de posts e 368 bilhões de minutos de navegação digital dos usuários.