O Porto Bank leva ao Taste São Paulo uma apresentação especial com a atriz Mel Lisboa interpretando os principais sucessos de Rita Lee. O pocket show acontecerá no palco principal do evento, no dia 6 de junho, às 15h, como parte da programação do festival.

A atriz interpreta o papel que a consagrou no musical “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, sucesso absoluto de público e crítica, que retornou ao palco do Teatro Porto em 17 de abril para mais uma temporada.

O pocket show de Mel Lisboa no Taste São Paulo conecta o palco do Teatro Porto a uma das principais experiências culturais e gastronômicas da cidade, reforçando a presença do Porto Bank no universo do entretenimento e seu papel como apoiador da cena cultural.

Patrocinador Master do Taste São Paulo, o Porto Bank marca presença no evento com essa e outras ativações que aproximam a marca do público e traduzem o seu jeito de cuidar em todos os momentos.

Continua após a publicidade