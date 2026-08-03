Portiolli vence Eliana na Globo e conquista liderança durante oito minutos

O Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, voltou a registrar desempenho expressivo para o SBT e conquistou a liderança de audiência durante oito minutos não consecutivos durante a tarde deste domingo, 2. Ao longo de toda a faixa de exibição, o programa garantiu a vice-liderança isolada, com média de 5,89 pontos, de acordo com dados do Ibope, um desempenho que representa um resultado 33% superior ao da Record no mesmo horário.

Além da consistência ao longo da programação, a atração alcançou pico de 7,69 pontos e conseguiu assumir a primeira colocação em três ocasiões distintas. Um dos destaques ocorreu durante a disputa com o Em Família com Eliana, da Globo, quando o SBT permaneceu na liderança entre as faixas das 14h e das 15h. Nesse confronto, a vantagem sobre a Globo chegou a 4%.

Para comemorar, Portiolli bateu o sino da liderança, um momento criado pelo canal para comemorar quando o SBT conquista o topo do pódio de audiência. “Você tá me acostumando mal”, brincou o apresentador, acariciando o objeto ao vivo. Barnabela, ex-Narcisa, personagem interpretada pelo humorista Tiago Barnabé, que é amigo de longa data de Eliana, chegou a se esconder atrás de uma bancada durante a comemoração. “Amanhã não vai ser fácil, amanhã vai ser difícil, temos que comemorar, né, produção? “, concluiu Portiolli. Nas redes sociais, parte do público viu o comentário como uma suposta indireta para a ex-colega de emissora.

O melhor desempenho, no entanto, foi registrado durante a exibição do Bora pro Jogo. Segundo os dados divulgados pela emissora da família Abravanel, o Domingo Legal permaneceu na liderança durante todos os minutos do confronto direto, encerrando o período com média de 7,47 pontos, contra 6,90 da Globo.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial