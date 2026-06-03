A obra de Candido Portinari (1093-1962) ganhará uma das maiores vitrines internacionais a partir de junho. O Museu Nacional da China, em Pequim, abrirá ao público a exposição O Brasil de Portinari, reunindo cerca de 50 trabalhos originais do artista brasileiro em uma mostra que marca sua primeira grande apresentação na Ásia. A iniciativa integra a programação oficial do Ano da Cultura e do Turismo Brasil–China 2026 e deve alcançar um público estimado em 4 milhões de visitantes ao longo de quatro meses.

A mostra gratuita contará com a exposição de obras clássicas do artista plástico, como Os Despejados (1934), Retirantes (1944), Lembrança da Minha Infância (1957), Guerra e Paz (1952) e O Sonho Azul de Sancho Pança (1956).

Instalada em uma das instituições culturais mais visitadas do planeta, localizada na Praça Tiananmen — também conhecida como Praça da Paz Celestial, no centro de Pequim –, a exposição representa um novo capítulo na projeção internacional da obra do pintor, reconhecido por retratar com forte identidade visual o cotidiano, os trabalhadores e as transformações sociais do Brasil. A dimensão do projeto reforça o interesse crescente da China por intercâmbios culturais de grande escala e amplia a presença da arte brasileira em circuitos globais.

Continua após a publicidade

A realização da mostra exigiu uma complexa operação logística para o transporte e a preservação do acervo. O deslocamento das obras envolveu protocolos internacionais de conservação, sistemas rigorosos de controle de temperatura e umidade, além de monitoramento técnico permanente e esquemas especiais de segurança. A articulação mobilizou instituições brasileiras e chinesas em uma cooperação de alto nível, evidenciando o valor diplomático atribuído ao patrimônio artístico brasileiro.

Continua após a publicidade

A exposição também simboliza um marco na trajetória do Projeto Portinari, iniciativa criada por João Candido Portinari, filho do artista, que há mais de quatro décadas trabalha na localização, catalogação e preservação do legado do pintor. O projeto já identificou e documentou mais de 5 000 obras, consolidando-se como uma das mais importantes ações de preservação da memória artística nacional.

Continua após a publicidade

Para João Candido, a chegada da obra do artista ao principal museu chinês transcende o campo das artes. “Levar a obra de Candido Portinari ao Museu Nacional da China, em Pequim, é muito mais do que realizar uma exposição internacional, é um ato de profunda diplomacia cultural e afeto entre duas nações. Meu pai sempre acreditou que a arte só é universal quando é profundamente fiel às suas próprias origens. Ao pintar os trabalhadores, os retirantes e a essência do povo brasileiro, ele construiu uma linguagem que transcende fronteiras e fala diretamente ao coração de qualquer cultura. Apresentar essa poderosa epopeia no coração da China, unindo o Brasil e o Oriente pelo viés do humanismo, da paz e do respeito à nossa identidade, é a realização de um sonho e a prova de que a arte não conhece distâncias.”, afirmou o curador a VEJA.

Continua após a publicidade

A abertura da mostra coincide com a realização do Fórum Global de Diretores de Museus, encontro que reunirá em Pequim representantes das principais instituições culturais do mundo. No dia 10 de junho, João Candido Portinari apresentará aos participantes um panorama audiovisual sobre a trajetória do pai e o trabalho desenvolvido pelo Projeto Portinari, ampliando o alcance internacional da iniciativa.