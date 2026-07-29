Por que antigos donos do Globo de Ouro processaram a premiação

Antiga proprietária do Globo de Ouro, a Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) abriu um processo contra a Penske Media, conglomerado que é dono da premiação. De acordo com a ação promovida na última terça-feira, 28, o grupo teria promovido um suposto boicote ao evento para diminuir seu valor no processo de compra.

Dona de veículos de destaque como Variety, Deadline, The Hollywood Reporter e Rolling Stone, a Penske Média teria sido responsável por alimentar uma visão negativa sobre o Globo de Ouro. “Este caso surge de um esquema clandestino para adquirir fraudulentamente o prestigiado e valioso Globo de Ouro de 80 anos (…) e exercer controle monopolista sobre os mercados comerciais, prêmios e publicidade de Hollywood, tudo em violação das leis estaduais e federais de concorrência desleal e antitruste”, diz o processo.

No total, a HFPA pede uma indenização de 150 milhões de dólares e uma ordem para anular a compra da premiação, firmada em 2023. Em nota, a Penske Media afirmou que o processo recebeu todo o aval necessário. “A transação do Globo de Ouro foi concluída há mais de três anos e recebeu todas as aprovações necessárias. Qualquer alegação de que não foi concluída, ou de que ainda está sujeita a reversão, é inequivocamente falsa”, afirma o conglomerado.

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