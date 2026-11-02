Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 61 – dia 26, segunda-feira

Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo revela a Bela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa. Bela e Vanessa se ameaçam, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma acolhem Margô, que sofre para fazer seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre contratos do hospital.

Capítulo 62 – dia 27, terça-feira

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Sabugo improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom que os dois não têm onde ficar. Ricardo e Sílvia se aproximam. Gabriel e Bela conversam entrosados, e Vanessa se irrita. Hanna confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé. Maike pede Suelen em namoro. Vanessa faz as pazes com Leandra e finge aceitar o noivado da filha. Maike aconselha Toy a se envolver com Lia. Ítalo e Hanna se encantam um com o outro. Com ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira contrata Zé para dar um susto em Gabriel e selam acordo. Betinho nota algo estranho na receita de Bela, e avisa à médica, que se apavora. Leandra insiste para que Vitor aceite ir a um jantar de noivado na sua casa. Bela se questiona se alguém pode ter alterado sua receita.

Capítulo 63 – dia 28, quarta-feira

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Manoel se muda para a mansão de Pérola, e Vanessa provoca o amigo da mãe. Gabriel oferece carona à Bela, que está com o carro preso no estacionamento, e Zé vê os dois. Lucas comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar a relação ao vê-la ao lado de Gabriel. Bela se emociona com a apresentação de Samuca na escola. Lucas convida Margô para ir ao teatro. Vanessa pede que Sílvia sonde com Margô sobre a relação entre Lucas e Bela. Peixe insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. Leandra pergunta a Toy por que ele está agindo diferente com ela. Surge um clima entre Gabriel e Bela.

Capítulo 64 – dia 29, quinta-feira

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Gabriel tenta convencer Bela a dar uma nova chance pro amor dos dois, mas ela recusa. Zé registra fotos de Gabriel e Bela juntos. Samuca pergunta a Lucas se ele vai embora como seu pai foi. Ítalo assume para Glorinha que deixará o judô. Ricardo visita a academia de dança de Sílvia. Juca e Glorinha se interessam um pelo outro. Juarez pede uma trégua para Zé e Guima. Leandra ajuda Pérola a encontrar o perfil de Francisco, filho de Manoel, na internet. Peixe procura o novo morador da antiga casa de Juli. Junqueira mostra a Vanessa a foto de Bela e Gabriel juntos, tirada por Zé.

Capítulo 65 – dia 30, sexta-feira

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Vanessa sai da sala de Junqueira atordoada. O novo morador da casa de Juli pede a Peixe um alto valor pelo aluguel do imóvel. Pérola incentiva Manoel a ligar para o filho. Juarez e Dalila pedem que Peixe desista de seu plano de voltar para a antiga casa de Juli. Gabriel chega para o jantar de noivado da filha na casa de Pérola, e Vanessa tenta reaproximação. Lucas e Margô saem juntos. Iara sente um enjoo. Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor, a fim de afastar o rapaz de Leandra. Vitor expõe a proposta de Vanessa, e Pérola fica devastada. Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela.

Capítulo 66 – 31, sábado

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Gabriel deixa Vanessa sozinha, e Zé, que observava a cena, se aproxima dela. Vitor confessa a Leandra que não consegue mais lutar contra o preconceito de sua mãe. Margô se encanta com Lucas. Tom-Tom pede para voltar para casa, e Sabugo se aflige. Juarez se preocupa com o enjoo de Iara. Tom-Tom não gosta quando Sabugo mente para Lucas. Bela aceita sair com Gabriel como dois amigos. Vanessa propõe a Junqueira um acordo para acabar com Gabriel. Giovana dá fora em Guto. Ítalo conversa com Otto sobre sua saída do judô, que o apoia. Vanessa destrata Giovana, e incentiva Peixe a insistir na guarda dos irmãos. Bela leva relatório escolar de Samuca para terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando, à revelia do menino. Vanessa procura o novo proprietário da antiga casa de Juli. Melinda vai com Clemente e Próspero assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.