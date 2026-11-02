🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 26 a 31 de outubro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 nov 2026, 06h00
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
Continua após publicidade
Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 61 – dia 26, segunda-feira

Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo revela a Bela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa. Bela e Vanessa se ameaçam, e a obstetra garante a Peixe que não desistirá da guarda de seus irmãos. Kátia e Nelma acolhem Margô, que sofre para fazer seu exame. Gabriel confronta Junqueira sobre contratos do hospital.

 

Capítulo 62 – dia 27, terça-feira

Siga
Continua após a publicidade

Sabugo improvisa uma cabana na escola e disfarça para Tom-Tom que os dois não têm onde ficar. Ricardo e Sílvia se aproximam. Gabriel e Bela conversam entrosados, e Vanessa se irrita. Hanna confessa a Sílvia que não quer mais fazer balé. Maike pede Suelen em namoro. Vanessa faz as pazes com Leandra e finge aceitar o noivado da filha. Maike aconselha Toy a se envolver com Lia. Ítalo e Hanna se encantam um com o outro. Com ajuda de Clarice, Vanessa sabota as receitas médicas de Bela. Junqueira contrata Zé para dar um susto em Gabriel e selam acordo. Betinho nota algo estranho na receita de Bela, e avisa à médica, que se apavora. Leandra insiste para que Vitor aceite ir a um jantar de noivado na sua casa. Bela se questiona se alguém pode ter alterado sua receita. 

 

Capítulo 63 – dia 28, quarta-feira

Continua após a publicidade

Manoel se muda para a mansão de Pérola, e Vanessa provoca o amigo da mãe. Gabriel oferece carona à Bela, que está com o carro preso no estacionamento, e Zé vê os dois. Lucas comenta com Margô que sente falta de Bela, mas desiste de tentar retomar a relação ao vê-la ao lado de Gabriel. Bela se emociona com a apresentação de Samuca na escola. Lucas convida Margô para ir ao teatro. Vanessa pede que Sílvia sonde com Margô sobre a relação entre Lucas e Bela. Peixe insiste com os irmãos que eles precisam deixar a casa de Bela. Leandra pergunta a Toy por que ele está agindo diferente com ela. Surge um clima entre Gabriel e Bela.

 

Capítulo 64 – dia 29, quinta-feira

Continua após a publicidade

Gabriel tenta convencer Bela a dar uma nova chance pro amor dos dois, mas ela recusa. Zé registra fotos de Gabriel e Bela juntos. Samuca pergunta a Lucas se ele vai embora como seu pai foi. Ítalo assume para Glorinha que deixará o judô. Ricardo visita a academia de dança de Sílvia. Juca e Glorinha se interessam um pelo outro. Juarez pede uma trégua para Zé e Guima. Leandra ajuda Pérola a encontrar o perfil de Francisco, filho de Manoel, na internet. Peixe procura o novo morador da antiga casa de Juli. Junqueira mostra a Vanessa a foto de Bela e Gabriel juntos, tirada por Zé.

 

Capítulo 65 – dia 30, sexta-feira

Continua após a publicidade

Vanessa sai da sala de Junqueira atordoada. O novo morador da casa de Juli pede a Peixe um alto valor pelo aluguel do imóvel. Pérola incentiva Manoel a ligar para o filho. Juarez e Dalila pedem que Peixe desista de seu plano de voltar para a antiga casa de Juli. Gabriel chega para o jantar de noivado da filha na casa de Pérola, e Vanessa tenta reaproximação. Lucas e Margô saem juntos. Iara sente um enjoo. Vanessa propõe um intercâmbio a Vitor, a fim de afastar o rapaz de Leandra. Vitor expõe a proposta de Vanessa, e Pérola fica devastada. Gabriel confessa a Vanessa que sempre amou Bela.

 

Capítulo 66 – 31, sábado

Continua após a publicidade

Gabriel deixa Vanessa sozinha, e Zé, que observava a cena, se aproxima dela. Vitor confessa a Leandra que não consegue mais lutar contra o preconceito de sua mãe. Margô se encanta com Lucas. Tom-Tom pede para voltar para casa, e Sabugo se aflige. Juarez se preocupa com o enjoo de Iara. Tom-Tom não gosta quando Sabugo mente para Lucas. Bela aceita sair com Gabriel como dois amigos. Vanessa propõe a Junqueira um acordo para acabar com Gabriel. Giovana dá fora em Guto. Ítalo conversa com Otto sobre sua saída do judô, que o apoia. Vanessa destrata Giovana, e incentiva Peixe a insistir na guarda dos irmãos. Bela leva relatório escolar de Samuca para terapeuta ocupacional. Bezão filma Ítalo dançando, à revelia do menino. Vanessa procura o novo proprietário da antiga casa de Juli. Melinda vai com Clemente e Próspero assistir a um jogo entre Flamengo e Palmeiras.

Publicidade
TAGS:
Resumo de novela
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).