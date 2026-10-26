Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Capítulo 55 – dia 19, segunda-feira

Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Gabriel diz a Peixe que Bela não é sua inimiga. Lucas tenta se acertar com Bela e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, Bela decide aceitar o convite de Lucas. Peixe surpreende Vanessa e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda se irrita com a disputa entre Próspero e Clemente. Leandra reafirma seu amor por Vitor. Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista. Sílvia diz à Hanna que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel desconfia de que Junqueira esteja dando um golpe no hospital. Samuca fica doente, e Bela desiste da viagem com Lucas. Manoel conta a Pérola sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas e Bela terminam o relacionamento.

Capítulo 56 – dia 20, terça-feira

Continua após a publicidade

Pérola afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela e Lucas sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe. Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa sobre seu trabalho. Kátia pede ajuda a Guto para descobrir se seu namorado, Vanderlei, está a traindo. Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe. Dalila se declara para o namorado. Kátia e Guto se beijam. Vanessa pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe, se colocando à disposição dos interesses do rapaz. Bela conta a Gabriel que terminou o namoro com Lucas. Juarez visita o túmulo de Juli. Após parabéns, Peixe revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.

Capítulo 57 – dia 21, quarta-feira

Continua após a publicidade

Peixe insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça, e Gabriel conforta Bela. Iara e Dalila repreendem as atitudes de Peixe. Juarez nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike se declara para Suelen, que o beija. Toy e Lia se beijam. Samuca afirma que deseja ficar com Bela, e Peixe fica reflexivo. Próspero e Clemente combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda. Suelen comenta com Dalila que gostou de beijar Maike. Sensei Otto recebe Glorinha novamente no judô. Ítalo vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas conta para Margô que terminou o namoro com Bela. Bela anuncia que Margô precisará fazer uma biópsia de mama. Bela flagra Peixe no hospital e Vanessa revela que o jovem trabalhará a seu lado na instituição.

Capítulo 58 – dia 22, quinta-feira

Continua após a publicidade

Bela confronta Vanessa. Zé confessa a Juarez que pediu para Guima o proteger. Iara se incomoda ao ver a proximidade de Juarez e Zé. Gabriel repreende Peixe por expor Bela em seu aniversário. Bela garante a Peixe que lutará contra ele caso o pedido de guarda coloque Glorinha, Ítalo e Samuca em risco. Toy vê quando um homem entra na barraca de Maike e tenta proteger o amigo, sem saber que se trata de seu tio André. Próspero e Clemente fingem ter feito as pazes diante de Melinda e Orestes. Maike e Toy fazem as pazes. Gabriel questiona a intenção de Vanessa ao contratar Peixe. Pérola estranha o atraso de Manoel no hospital. Gabriel desconfia de Junqueira e decide segui-lo.

Capítulo 59 – dia 23, sexta-feira

Continua após a publicidade

Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas aconselha Peixe. Manoel passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola conforta o amigo. Betinho percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital, e alerta Ricardo. Bela desabafa com Iara. Ricardo relata a situação do estoque do hospital a Gabriel e o advogado acredita que Junqueira possa estar roubando a instituição. Lucas conversa com Luara, professora de Samuca, sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom após proprietário do imóvel receber proposta mais vantajosa. Toy e Maike retomam sociedade. Vanessa recepciona Peixe em seu primeiro dia de trabalho. Toy sonha com Leandra, e Maike aconselha o amigo. Pérola convida Manoel para morar com ela. Gabriel e Bela conversam sobre o suposto roubo ao hospital, quando Junqueira chega.

Capítulo 60 – dia 24, sábado

Continua após a publicidade

Junqueira provoca Bela e Gabriel, que disfarçam sua conversa. Dalila e Suelen convocam Glorinha a ser modelo de sua marca. Giovana apresenta Peixe à equipe do hospital. Zé revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez a passar a comprar com ele. Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo confidencia a Bela que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa.