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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

Eleito
PT - 13 Lula 51,79% 64.256.232 VOTOS
PL - 22 Flavio Bolsonaro 48,21% 59.826.041 VOTOS
Presidente
100,00%
Eleito
PP - 11 Mailza Assis 66,21% 272.635 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 33,79% 139.108 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Omar Aziz 61,42% 1.273.975 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PP - 11 Celina Leão 57,18% 987.142 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 42,82% 739.130 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 52,17% 1.151.818 VOTOS
MDB - 15 Ricardo Ferraço 47,83% 1.056.119 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
PT - 13 Cadu De Lula 50,77% 1.073.024 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 49,23% 1.040.399 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 64,52% 562.083 VOTOS
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 35,48% 309.076 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 19 a 24 de outubro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 06h06 | Atualizado em 26 out 2026, 17h27
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
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Capítulo 55 – dia 19, segunda-feira

Bela explica a Lucas que Gabriel está esperando por Peixe. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Gabriel diz a Peixe que Bela não é sua inimiga. Lucas tenta se acertar com Bela e a convida para viajar. Aconselhada por Iara, Bela decide aceitar o convite de Lucas. Peixe surpreende Vanessa e pergunta sobre a possibilidade de conseguir um emprego no hospital. Melinda se irrita com a disputa entre Próspero e Clemente. Leandra reafirma seu amor por Vitor. Bela leva Glorinha ao salão de sua trancista. Sílvia diz à Hanna que deve abrir uma turma social de dança na academia de balé. Gabriel desconfia de que Junqueira esteja dando um golpe no hospital. Samuca fica doente, e Bela desiste da viagem com Lucas. Manoel conta a Pérola sobre sua vida amorosa e seu filho, Francisco. Lucas e Bela terminam o relacionamento.

 

Capítulo 56 – dia 20, terça-feira

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Pérola afirma a Manoel que o ajudará a reconquistar o amor de Francisco. Bela e Lucas sofrem com a separação. Chega o dia do aniversário de Peixe. Bela confronta as novas diretrizes de Vanessa sobre seu trabalho. Kátia pede ajuda a Guto para descobrir se seu namorado, Vanderlei, está a traindo. Todos se preparam para a festa de aniversário de Peixe. Dalila se declara para o namorado. Kátia e Guto se beijam. Vanessa pede que seu advogado Diniz envie uma mensagem a Peixe, se colocando à disposição dos interesses do rapaz. Bela conta a Gabriel que terminou o namoro com Lucas. Juarez visita o túmulo de Juli. Após parabéns, Peixe revela a todos o seu desejo de conseguir a guarda dos irmãos na Justiça.

 

Capítulo 57 – dia 21, quarta-feira

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Peixe insiste que pedirá a guarda dos irmãos à Justiça, e Gabriel conforta Bela. Iara e Dalila repreendem as atitudes de Peixe. Juarez nota que é perseguido por um homem na saída do cemitério. Maike se declara para Suelen, que o beija. Toy e Lia se beijam. Samuca afirma que deseja ficar com Bela, e Peixe fica reflexivo. Próspero e Clemente combinam de fingir uma trégua em nome da convivência com Melinda. Suelen comenta com Dalila que gostou de beijar Maike. Sensei Otto recebe Glorinha novamente no judô. Ítalo vê o cartaz do projeto social na escola de dança e tira uma foto. Lucas conta para Margô que terminou o namoro com Bela. Bela anuncia que Margô precisará fazer uma biópsia de mama. Bela flagra Peixe no hospital e Vanessa revela que o jovem trabalhará a seu lado na instituição.

 

Capítulo 58 – dia 22, quinta-feira

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Bela confronta Vanessa. Zé confessa a Juarez que pediu para Guima o proteger. Iara se incomoda ao ver a proximidade de Juarez e Zé. Gabriel repreende Peixe por expor Bela em seu aniversário. Bela garante a Peixe que lutará contra ele caso o pedido de guarda coloque Glorinha, Ítalo e Samuca em risco. Toy vê quando um homem entra na barraca de Maike e tenta proteger o amigo, sem saber que se trata de seu tio André. Próspero e Clemente fingem ter feito as pazes diante de Melinda e Orestes. Maike e Toy fazem as pazes. Gabriel questiona a intenção de Vanessa ao contratar Peixe. Pérola estranha o atraso de Manoel no hospital. Gabriel desconfia de Junqueira e decide segui-lo.

 

Capítulo 59 – dia 23, sexta-feira

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Gabriel deduz que Junqueira esteja envolvido em esquemas ilegais. Lucas aconselha Peixe. Manoel passa mal e é levado para o Hospital Luz, e Pérola conforta o amigo. Betinho percebe inconsistências nas planilhas de estoque do hospital, e alerta Ricardo. Bela desabafa com Iara. Ricardo relata a situação do estoque do hospital a Gabriel e o advogado acredita que Junqueira possa estar roubando a instituição. Lucas conversa com Luara, professora de Samuca, sobre a inclusão do menino nas atividades da turma. Sabugo é pressionado a deixar sua casa com Tom-Tom após proprietário do imóvel receber proposta mais vantajosa. Toy e Maike retomam sociedade. Vanessa recepciona Peixe em seu primeiro dia de trabalho. Toy sonha com Leandra, e Maike aconselha o amigo. Pérola convida Manoel para morar com ela. Gabriel e Bela conversam sobre o suposto roubo ao hospital, quando Junqueira chega.

 

Capítulo 60 – dia 24, sábado

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Junqueira provoca Bela e Gabriel, que disfarçam sua conversa. Dalila e Suelen convocam Glorinha a ser modelo de sua marca. Giovana apresenta Peixe à equipe do hospital. Zé revela que está trabalhando no Ceasa e obriga Juarez a passar a comprar com ele. Otto incentiva Glorinha a participar de uma competição de judô e Ítalo deixa a aula. Leandra convida Toy e Lia para se juntar a ela e Vitor. Gabriel descobre a ficha criminal de Junqueira. Bela encontra o cartão do advogado Diniz entre roupas de Peixe. Ítalo confidencia a Bela que não gosta de judô e revela seu desejo de dançar balé. Sabugo decide se instalar com Tom-Tom na escola, sem que ninguém saiba. Diniz chega para falar com Vanessa e Peixe sobre o pedido de guarda das crianças, Bela vê e confronta Vanessa.

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