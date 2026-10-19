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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 12 a 17 de outubro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 06h00
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
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Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 49 – dia 12, segunda-feira

Leandra aceita o pedido de casamento de Vitor. Margô confidencia a Lucas que teme estar doente. Gabriel questiona o preconceito de Vanessa em relação ao casamento entre Leandra e Vitor. Juarez conversa com Peixe sobre o namoro com Dalila. Bela atende Margô. Próspero se emociona ao contar para Dalva sobre seu dia de trabalho com Melinda. Clemente decide se voluntariar para atuar com Melinda na palhaçaria. Maike decide abrir uma barraca de crepe e Toy se incomoda com a concorrência. Toy descobre que Leandra ficou noiva de Vitor. Na noite de karaokê no bar de Próspero, Juarez se desespera diante de uma descoberta.

 

Capítulo 50 – dia 13, terça-feira

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Juarez tenta disfarçar o nervosismo entre os amigos no karaokê. Kátia fica presa com uma gestante no elevador do hospital, e a moça entra em trabalho de parto. Através do rádio e câmera do elevador, Bela orienta Kátia a conduzir o parto. Vanessa pensa em como usar o parto de emergência a favor da imagem do hospital. Toy e Maike disputam clientes na feira. Próspero revela sua história com Clemente e Augusta para Melinda, e acaba confessando sua paixão pela palhaça. Sabugo retorna de viagem e Lucas sente que algo está errado com o amigo. Glorinha se surpreende ao encontrar com Samuca um desenho que fez para Aroldo quando criança. Lucas questiona Sabugo sobre seu vício. Peixe, Ítalo e Glorinha questionam Bela sobre Aroldo. 

 

Capítulo 51 – dia 14, quarta-feira

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Bela confessa a Peixe e seus irmãos que procurou Aroldo, mas não o encontrou. Lucas repreende Sabugo por voltar a beber, e alerta sobre Tom-Tom. Glorinha diz aos irmãos que jamais parou de pensar em seu pai. Bela revela à Glorinha que Aroldo não contou sobre a família dele com Juli à segunda esposa. Sabugo garante a Lucas que irá procurar ajuda. Clemente cria noite do bingo em seu bar. Toy observa a beleza de Lia. Bela sofre com exclusão de Samuca por parte da mãe de uma colega de escola do menino. Vanessa conhece Clarice, enfermeira indicada por Junqueira. Samuca chama Bela de mãe.

 

Capítulo 52 – dia 15, quinta-feira

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Bela se emociona com o amor de Samuca. Vanessa contrata Clarice. Peixe, Glorinha e Ítalo estranham quando Samuca chama Bela de mãe. Peixe vai escondido para casa de Dalila, e Juarez o repreende após flagra. Suelen fica confusa com seus sentimentos por Maike. Bela contrata o enfermeiro Vitinho para o hospital. Manoel e Pérola fazem diálise. Gabriel alerta Bela sobre o dono do carro que bateu contra o seu. Nelma tem uma crise de asma, e Vitor a socorre. Vanessa sugere que Leandra conheça Guilherme, filho de um antigo amigo. Bela pergunta a Juarez se ele conhece o dono do carro que causou o acidente dela e de Juli.

 

Capítulo 53 – dia 16, sexta-feira

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Leandra se incomoda com as atitudes de Vanessa. Pérola fala sobre Manoel para Gabriel e pergunta se ele não tem vontade de ir atrás dos pais. Glorinha sofre cyberbullying na escola e foge do local. Melinda faz com que Próspero e Clemente se abracem. Lucas vai atrás de Glorinha e avisa a Bela sobre a fuga. A obstetra cobra que Lucas tome medidas em relação ao bullying praticado contra a menina. Hanna acolhe Glorinha. Para encobrir outras mentiras, Juarez inventa para Iara que foi assaltado. Vitor vê quando Leandra recebe flores de Guilherme. Glorinha tem uma crise de raiva e destrói o próprio kimono, e Bela a acolhe.

 

Capítulo 54 – dia 17, sábado

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Glorinha desabafa com Bela e as duas conversam sobre confiança e autoestima. Vitor confronta Leandra sobre a desaprovação de Vanessa ao noivado dos dois. Durante uma reunião de responsáveis na escola sobre o bullying com Glorinha, Lucas é acusado de defender Bela. A obstetra pede um tempo de seu relacionamento com Lucas. Margô faz novos exames e comenta com Sílvia. Toy se encanta por Lia. Margô sugere um projeto social na escola de dança de Sílvia. Vanessa se incomoda com a proximidade entre Junqueira e Giovana. Clemente impede que Próspero e Melinda fiquem juntos. Lucas visita Bela e se surpreende ao ver Gabriel em sua casa.

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Resumo de novela
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