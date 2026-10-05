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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 28 de setembro a 03 de outubro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 06h00
Dois profissionais de saúde sorrindo para a câmera, uma mulher loira com estetoscópio e um homem negro de barba com os braços cruzados, ambos vestindo uniformes vermelhos em um ambiente hospitalar
Giovanna Grigio e Lucas Leto em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 37 – segunda-feira, 28

Zé descobre que Juarez foi o responsável pelo acidente de Bela e Juli e revela ao feirante que conseguiu incriminar um rival dele para pagar pelo crime. Lia ajuda na comemoração do aniversário de Juli, e Bela e as crianças a agradecem. Leandra afirma a Vanessa que aceita compor o Conselho do hospital desde que a mãe não interfira no setor beneficente de Bela. Peixe conversa com Gabriel e decide voltar a morar com Bela e seus irmãos. Leandra se aconselha com Pérola. Hanna se irrita com cobrança de Sílvia na aula de balé. Toy conta a Maike que Leandra o convidou para tomar um café. Maike é surpreendido pela chegada de Suelen à feira, que monta uma barraca para vender roupa. Melinda propõe que Próspero e Clemente integrem o time de voluntários do hospital. Leandra conversa com Toy e decide aceitar o convite de Vanessa. Juarez consegue uma arma. Gabriel conta a Bela que o assassino de Juli está preso. Juarez encontra o corpo de Zé na oficina.

 

Capítulo 38 – terça-feira, 29

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Juarez se desespera ao constatar a morte de Zé, e descarta a arma. Glorinha acredita que Ítalo esteja interessado em Hanna. Iara conta a Juarez que o assassino de Juli está preso. Leandra comunica a Gabriel que integrará o Conselho do hospital e ele aconselha a filha. Lucas acalma Samuca durante uma crise e Bela se encanta. Toy se irrita com a barraca de Suelen na feira. Peixe e Dalila escondem seu namoro de Suelen. Manoel se aproxima de Pérola durante um almoço, e Leandra aprova. Junqueira e Vanessa anunciam Leandra como nova Conselheira, e Bela se surpreende. Com o voto de Leandra, Vanessa consegue tirar Bela da presidência interina do hospital.

 

Capítulo 39 – quarta-feira, 30

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Vanessa assume a presidência do hospital, e Pérola se decepciona com a filha. Dalila comemora a reconciliação de Iara e Juarez. Gabriel pressiona Vanessa e afirma que a ex-esposa usou Leandra contra Bela. Ricardo apoia Pérola no início do tratamento. Leandra confronta Vanessa. Funcionários do hospital confortam Bela. Vitor é rude com Leandra. Próspero e Clemente disputam a atenção de Melinda. Toy faz um passeio inusitado com Leandra. Peixe volta para a casa de Bela, e seus irmãos comemoram. Gabriel flagra Vanessa e Junqueira juntos.

 

Capítulo 40 – quinta-feira, 01

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Vanessa tenta se explicar para Gabriel, que confronta Junqueira sobre a idoneidade de seu trabalho no hospital. Glorinha é excluída por suas amigas da escola. Lucas chama Margô para um café. Lia registra o comportamento diferente de Samuca. Glorinha tem uma crise durante as aulas de judô e leva uma suspensão. Sílvia convida Margô para uma aula de balé. Hanna e Glorinha se aproximam. Manoel convida Pérola para sair. Vanessa planeja tirar Bela da posição de idealizadora do programa assistencial do hospital. Vanessa instiga Peixe a procurar um advogado para conseguir a guarda de seus irmãos e diz que irá arrumar um trabalho para o rapaz. Bela e Iara descobrem que Juli fez contato com Aroldo antes de seu acidente.

 

Capítulo 41 – sexta-feira, 02

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Sem avisar as crianças, Bela decide procurar por Aroldo com as pistas deixadas por Juli. Peixe desconfia de Vanessa. Lucas e Bela fazem um jantar para as crianças, e Peixe e Glorinha falam sobre seu pai. Iara e Juarez planejam sua festa de renovação de votos. Toy acolhe Próspero, que sente falta de Augusta. Vanessa assina os papéis do divórcio, mas insiste que ainda ama Gabriel. Toy pergunta a Juarez sobre Zé. Hanna enfrenta Sílvia. Maike ajuda Suelen, que fica encantada. Glorinha flagra Peixe e Dalila se beijando. Bela e Iara vão atrás de Aroldo.

 

Capítulo 42 – sábado, 03

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Bela e Iara encontram Soraia, outra companheira abandonada por Aroldo que, sem saber de seu paradeiro, diz que elas deveriam desistir de procurá-lo. Gabriel abre mão do cargo de diretor de Governança e Compliance do hospital e Vanessa ameaça seu cargo jurídico na instituição. Bela agradece Gabriel por ter acolhido Peixe. Glorinha desabafa com Bela sobre se sentir excluída de sua roda de amizades. Bela conta a Lucas sobre sua procura por Aroldo e o encontro com Soraia. A escola recebe uma notificação ilícita de suspensão de aula, e Lucas confronta um dos integrantes do movimento do crime do local. Lucas é cercado por uma quadrilha.

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TAGS:
Resumo de novela
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