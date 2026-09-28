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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 21 a 26 de setembro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 06h00
Mulher de pele escura, cabelo preso em coque, vestindo um longo vestido verde, pendura luvas de borracha coloridas em um varal no terraço. Ao fundo, o Pão de Açúcar e a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, com prédios e montanhas. No terraço, uma mesa de madeira, cadeiras floridas, toalhas secando e um regador verde.
Sheron Menezzes em 'Por Você' (Instagram/Reprodução)
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Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 31 – segunda-feira, 21

Junqueira insiste em passar a noite com Vanessa e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela da presidência do hospital. A obstetra descobre que Iara colocou Juarez para fora de casa. Margô parabeniza Lucas por seu trabalho na escola. Vitor se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe está na casa de Gabriel. Próspero disfarça para Melinda seu descontentamento com Clemente. Hanna se incomoda com a pressão de Sílvia. Ítalo e Glorinha acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada, e Nelma pede socorro a Bela.

 

Capítulo 32 – terça-feira, 22

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Bela, Vitor e cirurgião do Hospital & Maternidade Luz socorrem Tamara, que implora à médica que salve sua bebê. Juarez devolve as peças de Zé e o mecânico diz que vai devolver o carro do feirante. Vitor desiste de acompanhar o caso de Bela. Próspero se surpreende ao ver Melinda com Clemente. Bela e Sérgio conseguem salvar Tamara e a bebê Helena. Peixe é carinhoso com Suelen, e Dalila o admira. Todos comemoram o sucesso da cirurgia de Tamara. Dalila insinua que Peixe deve ser respeitoso com Bela. Juarez desabafa com Bela. Vanessa destrata Nelma, e Bela a repreende diante dos funcionários do hospital.

 

Capítulo 33 – quarta-feira, 23

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Bela suspende Vanessa e a afasta temporariamente do hospital. Lucas descobre que Peixe está morando com Gabriel e questiona Bela sobre seus sentimentos pelo advogado. Gabriel aconselha Peixe a investir em Dalila. Iara sente falta de Juarez. Vanessa discute com Giovana. Pérola lamenta o conflito entre Bela e Vanessa. Lia chega ao Rio de Janeiro para morar com Iracema. Dalva oferece ajuda para Próspero se aproximar de Melinda. Vanessa arma com Junqueira para afastar Bela da presidência. Bela e as crianças aprovam Lia como sua nova ajudante. Juarez sente uma forte dor no peito.

 

Capítulo 34 – quinta-feira, 24

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Peixe socorre Juarez e liga para Bela. Iara e Dalila visitam Juarez no hospital e o acompanha de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez, e conta ao menino sobre a chegada de Lia. Alencar sugere uma nova medicação para Vitor. Farmacêutica alerta Ricardo sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois. Toy nota o interesse de Próspero por Melinda. Margô admira Lucas. Pérola lamenta o caráter de Vanessa com Iracema. Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana.

 

Capítulo 35 – sexta-feira, 25

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Vanessa ameaça Giovana e a obriga a ficar a seu lado para retornar ao hospital. Peixe e Dalila decidem namorar escondidos. Gabriel comemora com Peixe seu namoro com Dalila. Bela dá alta para Tamara e a bebê Helena. Dalila tenta conversar com Suelen. Lucas comenta com Margô que não está conseguindo localizar Enzo. Leandra apresenta Toy para Gabriel. Lucas conhece Neide e Wilson, pais de Enzo. Zé é procurado pela polícia sobre o acidente envolvendo seu carro. Bela conhece uma mãe atípica. Sílvia aconselha que Vanessa desista de retomar sua vida com Gabriel. Pérola conhece Manoel. Juarez pede uma nova chance a Iara. Zé se aproxima de Bela.

 

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Capítulo 36 – sábado, 26

Zé, se apresentando como Carlos, sonda Bela sobre o acidente que vitimou Juli. Iara aceita dar uma nova chance a Juarez. Bela e as crianças se emocionam com a chegada do aniversário de Juli. Enzo agradece Lucas por insistir por seu retorno à escola. Melinda comenta com Próspero sobre o ensaio para uma apresentação especial no hospital, e Próspero diz que vai. Toy e Leandra conversam sobre suas famílias. Vanessa convoca Leandra para integrar o Conselho do hospital. Zé confronta Juarez sobre o acidente com Juli. 

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Resumo de novela
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