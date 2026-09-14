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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 07 a 12 de setembro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 06h00
Duas mulheres sorrindo dentro de um carro. A do banco de trás, com cabelo cacheado e blusa colorida, ri olhando para a frente. A do banco da frente, com blusa azul, tem o braço estendido. Gotas de água respingam no vidro da janela
Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos) sofrem acidente de carro no primeiro capítulo de 'Por Você'  (TV Globo/Reprodução)
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Capítulo 25 

Bela e Lucas se amam, apaixonados, até que a obstetra é chamada para um parto de emergência. Vitor prescreve uma medicação errada a um paciente e pede que Alencar não conte para Ricardo. Bela recomenda que Vitor descanse. Dalila e Peixe se sentem atraídos. Dalila diz a Suelen que ela não deve desistir tão fácil de Peixe. Tom-Tom é autorizada a integrar a escola Maria Firmino dos Reis, e Sabugo agradece a Lucas. Iara pede para conversar com Bela sobre Juarez. A obstetra entrevista algumas candidatas para trabalhar em sua casa. Toy se passa novamente por médico e conversa com Leandra. Vitor aceita uma sugestão de Alencar e toma um medicamento sem prescrição. Gabriel inicia sua palestra no auditório do Hospital Luz. O advogado convoca Bela para subir ao palco, despertando ódio em Vanessa.

 

Capítulo 26 

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Vanessa se revolta contra Gabriel e Bela. Junqueira faz uma proposta de trabalho a Gabriel, e Leandra, Ricardo e Pérola comemoram. Vanessa repreende Junqueira por se adiantar na proposta a Gabriel. Bela alerta Gabriel sobre as consequências de suas ações envolvendo Vanessa. Giovana entrega a Vanessa as informações pedidas sobre os filhos de Juli. Iara comenta com Bela que acredita que Juarez possa ter uma amante. Maike ajuda Toy a estudar conceitos de medicina. Sabugo encontra uma garrafa de cachaça na escola, e confronta Bezão. Dalila incentiva Peixe a retomar o namoro com Suelen. Próspero provoca Clemente. Bela vai à praia com as crianças. Vanessa se aproxima de Peixe. Bela se desespera ao perder Samuca de vista na praia.

 

Capítulo 27 

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Bela encontra Samuca com Vanessa na praia, e desconfia de que a rival tenha provocado a situação intencionalmente. Iara descobre que Juarez trocou a senha de seu celular e comenta com Bela. Sílvia questiona as atitudes de Vanessa. Bela confronta Peixe sobre a aproximação com Vanessa. Gabriel desiste do trabalho com Junqueira após descobrir que foi armação de Vanessa. Bezão e Enzo acreditam que Sabugo os tenha denunciado para Margô e Lucas. Enzo empurra Margô, que se sente humilhada. Junqueira convida Vanessa para jantar. Peixe afirma a Gabriel que não quer continuar na casa de Bela. Pérola descobre os planos escusos de Vanessa para sua sucessão no hospital.

 

Capítulo 28 

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Pérola discute com Vanessa e acaba desmaiando diante da filha, que pede socorro médico. Gabriel diz a Peixe que pode ajudar o rapaz. Bela fala com a pediatra Íris sobre Samuca. Ricardo se responsabiliza pelo atendimento de Pérola. Vitor avisa a Leandra sobre a saúde de Pérola. Todos acabam acabam descobrindo sobre a doença da empresária. Nelma conta a Próspero que o bar de Clemente foi interditado pela vigilância sanitária. Clemente declara guerra a Próspero. Vanessa ameaça Giovana. Margô revela a Lucas que foi agredida por Enzo. Sabugo faz um discurso sobre os malefícios do álcool diante de Enzo e Bezão. Iara encontra as peças roubadas de Zé e confronta Juarez. Pérola implora para que Bela assuma a presidência do hospital.

 

Capítulo 29 

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Bela se surpreende com o pedido de Pérola, quando Vanessa chega. Iara se decepciona com Juarez e pede para o marido deixar sua casa. Toy acredita que está conseguindo se aproximar de Leandra. Enzo pede perdão a Margô. Bela aceita assumir a presidência do hospital, e Pérola comemora. A empresária confidencia à obstetra que descobriu uma tentativa de golpe de Vanessa e Junqueira. Lucas ajuda Sabugo a realizar o sonho de visitar sua cidade natal com Tom-Tom. Pérola anuncia ao Conselho a nova presidência do hospital, composta por Bela, com apoio de Gabriel na governança e compliance. Vanessa se revolta contra Pérola. Iracema recomenda sua sobrinha, Lia, para ajudar Bela nos cuidados com a casa. Glorinha é carinhosa com Bela. Peixe aceita passar um período na casa de Ricardo, com Gabriel. Pérola aceita tratar sua doença por amor à neta, e Leandra se emociona. Gabriel descobre quem é o dono do carro que provocou a morte de Juli.

 

Capítulo 30 

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Delegado Macedo afirma a Gabriel que não é possível saber quem estava dirigindo o carro de Zé no momento do acidente. Vitor se declara para Leandra. Juarez sofre com a consequência de seus atos. Peixe anuncia a Bela e aos irmãos que passará um período na casa de Gabriel. Gabriel conta a Bela que o carro do acidente que matou Juli foi identificado. Dalila insiste para Peixe ficar com Suelen. Pérola combina o início de seu tratamento com Ricardo. Leandra desmascara Toy. Vitor pede mais medicamentos sem prescrição para Alencar. Junqueira e Vanessa armam para tirar Bela do poder e se beijam.

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