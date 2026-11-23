Capítulo 79 no ar dia 16, segunda-feira

Lucas e Margô descobrem a situação de Josi Kéli e prometem ajudar a menina. Pérola e Gabriel retornam ao dia a dia do hospital. Toy se incomoda quando Lia convida Leandra para sair. Suelen tem uma crise, e Maike se preocupa. Peixe faz uma surpresa para Dalila. Lucas decide acionar o Conselho Tutelar para ajudar Josi Kéli. Bela faz uma proposta de trabalho para Vitor. Juarez é detido ao tentar buscar uma mercadoria para Zé.

Capítulo 80 no ar dia 17, terça-feira

Juarez é levado para a delegacia, e Iara liga para Bela. Vitor aceita proposta de trabalho de Bela. Dalila e Suelen apoiam Josi Kéli. Iara, Bela e Gabriel reúnem documentos das mercadorias de Juarez, e o feirante é liberado da prisão. Maike sofre por Suelen e questiona Toy sobre seus sentimentos por Leandra. Dalva aconselha Próspero sobre como se aproximar de Melinda. Juarez agride Zé. Bela diz a Glorinha e Ítalo que não abrirá mão da guarda deles para Peixe. Tom-Tom se machuca, e Bela a acode. Manoel se apresenta a Vanessa como novo investidor do Hospital Luz.

Continua após a publicidade

Capítulo 81 no ar dia 18, quarta-feira

Vanessa fica contrariada com o investimento financeiro de Manoel no hospital. Leandra atende Tom-Tom. Vanessa prepara a equipe do hospital para receber uma parturiente famosa, e Bela a induz a atuar como anestesista no parto da paciente. Toy aconselha Maike a dar espaço a Suelen. Dalila admite a Suelen que sente que algo está errado com Juarez. Lucas e Margô convencem Jéssica, mãe de Josi Kéli, a solicitar uma medida protetiva contra Osvaldo, o padrasto da menina. Vanessa flagra Bela, Peixe, Glorinha, Ítalo, Samuca, Gabriel e Leandra compartilhando um momento juntos.

Continua após a publicidade

Capítulo 82 no ar dia 19, quinta-feira

Vanessa diz a Giovana que encontrará o pai dos filhos de Juli. Gabriel admira a família de Bela. Tom-Tom defende Samuca das provocações de Vanessa. Peixe pede a Diniz que retome o processo pela guarda dos irmãos, mas Vanessa diz para o advogado que tem outros planos. Leandra afirma a Vanessa que apoia o envolvimento de Bela e Gabriel. Ricardo e Sílvia trocam provocações. Toy e Leandra desabafam um com o outro. Hanna ajuda Ítalo na primeira aula de balé. Margô conta a Lucas que Osvaldo, o padrasto de Josi Kéli, desapareceu. Bela incentiva Vitor a apresentar o novo projeto de atendimento para Pérola. Iara encontra a pulseira que Zé deu a Juarez e acredita ser um presente para ela. Vanessa procura Zé e propõe um trabalho ao mecânico.

Continua após a publicidade

Capítulo 83 no ar dia 20, sexta-feira

Zé aceita proposta de Vanessa. Dalila conversa com Iara sobre sua relação com Peixe. Sílvia vai até o flat Ricardo. Bela, Peixe e seus irmãos sentem falta de Juli. Kátia alerta Guto sobre seu relacionamento com Giovana. Próspero pede conselho a Orestes sobre como presentear Melinda. Melinda chama Clemente para acompanhá-la em um local. Maike exige que Toy diga a verdade sobre seus sentimentos para Lia. Clemente visita Alírio, seu vizinho e cliente, no hospital. Pérola aprova o projeto apresentado por Vitor para o hospital. Osvaldo atenta contra Lucas e Sabugo.

Continua após a publicidade

Capítulo 84 no ar dia 21, sábado

Peixe reconhece Osvaldo e ajuda Lucas a cercá-lo. Vanessa se irrita ao tomar conhecimento do projeto de medicina conduzido por Vitor. Bela confessa a Iara que teme as atitudes de Vanessa. Dalila e Suelen aconselham Glorinha a viver novas experiências. Lucas e Margô avisam a Josi Kéli que Osvaldo foi detido. Leandra pensa em Toy. Próspero presenteia Melinda, que se alegra. Clemente visita Alírio e lhe dá uma camisa autografada do Flamengo. Preocupada com as ameaças de Vanessa, Bela restringe quem pode buscar Samuca na escola.