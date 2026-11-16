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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 09 a 14 de novembro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Ana Rita Fernandes 16 nov 2026, 06h00
Cinco pessoas sorrindo para a câmera. Uma mulher de cabelo longo e vestido verde abraça um homem de cabelo loiro e camisa esportiva. Abaixo, três jovens de cabelo cacheado, duas mulheres e um homem, também sorriem. Ao fundo, uma estante com plantas e livros, e um quadro azul com um galo amarelo.
Bela (Sheron Menezzes), Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola) em 'Por Você'. (Reprodução/TV Globo)
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Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 73 no ar dia 09, segunda-feira

Após despertar do coma, Gabriel tem alta do hospital e Vanessa o entrega provas que reuniu contra Junqueira. Zé destrói celular roubado de Junqueira para eliminar todos os registros do aparelho. Junqueira e Vanessa rompem aliança de vez. Vanessa conta seus planos para Sílvia, que repudia a amiga. Bela conversa sobre diagnóstico de Samuca com os irmãos do menino. Juarez sugere ter outro filho com Iara. Vanessa tenta acessar celular de Gabriel e Leandra impede. Lucas conta sobre seu passado para Margô, e ela o apoia. Gabriel diz a Bela que acredita que Junqueira tenha encomendado seu atropelamento. Ricardo percebe sinais preocupantes no comportamento de Vitor. Bela conversa com Lucas sobre Samuca. Vitor se automedica. Gabriel denuncia Junqueira.

 

Capítulo 74 no ar dia 10, terça-feira

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Delegado Macedo orienta Gabriel a reunir provas contundentes contra Junqueira antes de formalizar sua denúncia. Vitor pede ajuda a Bela. Vanessa observa Gabriel dormir e deita a seu lado. Sílvia conta a Vanessa que Lucas e Bela terminaram o namoro. Dalila se consulta com Bela. Lucas e Margô se envolvem. Gabriel e Bela decidem retomar o encontro marcado antes do acidente do advogado e conversam sobre o futuro. Ítalo sofre preconceito e decide desistir do sonho de fazer balé. Junqueira ateia fogo à oficina de Zé.

 

Capítulo 75 no ar dia 11, quarta-feira

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Zé consegue se livrar do fogo, e conclui que foi alvo de uma tentativa de homicídio. Iara e Juarez contam a Dalila seus planos de aumentar a família. Glorinha estranha o comportamento arredio de Ítalo. Juarez tenta se desvencilhar das negociações com Zé, sem sucesso. Lucas presenteia Ítalo. Gabriel é romântico com Bela. Peixe leva Ítalo e Glorinha à antiga casa de Juli. Zé diz a Vanessa que acredita que Junqueira tenha atentado contra sua vida. Ítalo e Glorinha hesitam em apoiar Peixe e temem magoar Bela. Junqueira tenta destruir documentos comprometedores no hospital e promete se vingar de Vanessa.

 

Capítulo 76 no ar dia 12, quinta-feira

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Vanessa comemora o sucesso de seu plano. Iracema leva Pérola e Manoel ao bar de Clemente, para participar do bingo. Toy tenta escapar do bingo ao ver Leandra, mas Lia insiste em participar. Vanessa flagra encontro de Gabriel e Bela. Melinda e Próspero vivem momento romântico. Ítalo tenta incentivar Hanna a não abandonar o balé. Gabriel exige que Peixe conte a Bela sobre Vanessa ter lhe dado a casa que era de Juli. Suelen desabafa com Nelma sobre sua mãe. Sílvia e Ricardo se relacionam. Vanessa provoca Bela e conta que presenteou Peixe com a casa de Juli.

 

Capítulo 77 no ar dia 13, sexta-feira

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Bela esconde seu abalo diante de Vanessa. Gabriel conta a Pérola sobre as falcatruas de Junqueira no hospital. Peixe tenta se explicar, mas Bela pede que o afilhado se retire de sua sala. Ricardo e Sílvia discutem por conta de Bela, Gabriel e Vanessa. Sílvia tenta se reconciliar com Hanna. Toy conversa com Próspero sobre Lia e Leandra. Leandra tenta se aproximar de Vitor. Bela informa a Peixe que não abrirá mão da guarda de Glorinha, Ítalo e Samuca. Ítalo revive uma lembrança com Juli e vai atrás de Bela. Pérola anuncia que irá reassumir a presidência do hospital. Ítalo aparece na audição da academia de balé de Sílvia.

 

Capítulo 78 no ar dia 14, sábado

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Ítalo se apresenta na audição da academia Dança em Movimento. Pérola responsabiliza Vanessa por ter dado espaço às irregularidades de Junqueira no hospital. Bela, Lucas, Margô e Glorinha parabenizam Ítalo. Sílvia provoca Bela. Ítalo têm uma conversa séria com Peixe. Vanessa humilha Zé. Zé pede um novo favor a Juarez. Sabugo questiona Lucas sobre seus sentimentos por Bela. Lucas encontra bilhete anônimo alertando sobre grave ameaça na escola. 

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TAGS:
Resumo de novela
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