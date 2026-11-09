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Cultura

Por Você: confira resumo da semana da novela das sete

Sinopses de 02 a 07 de novembro da novela das sete da Globo escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 06h00
Dois profissionais de saúde sorrindo para a câmera, uma mulher loira com estetoscópio e um homem negro de barba com os braços cruzados, ambos vestindo uniformes vermelhos em um ambiente hospitalar
Giovanna Grigio e Lucas Leto em 'Por Você' (Globo/Divulgação)
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Por Você: confira resumo da semana da novela das sete Priorize VEJA no Google

Capítulo 67 – dia 02, segunda-feira

Vanessa ameaça o proprietário atual da casa de Juli. Giovana vê Guto e Kátia juntos. Suelen e Josi Kéli reconhecem Vanessa na Vila Maravilha. Peixe confronta Bela sobre o possível diagnóstico de Samuca. Leandra e Vanessa discutem. Pérola sofre com as atitudes de Vanessa. Toy convida Lia para sair. Bezão expõe para todos o vídeo de Ítalo dançando. Lucas acolhe Ítalo. Iara teme estar grávida. Junqueira cobra Zé pelo serviço de susto em Gabriel. Vanessa revela a Peixe que comprou a casa de Juli.

 

Capítulo 68 – dia 03, terça-feira

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Peixe agradece Vanessa e afirma que devolverá o dinheiro da casa a ela. Bela pede novos exames a Iara. Ricardo aconselha Vitor, e Gabriel conforta Leandra. Dalila repreende Peixe por ter aceitado a casa comprada por Vanessa. Bela revela resultado da biópsia de Margô e a orienta sobre próximos passos. Ricardo convida Sílvia para sair. Bela se emociona ao dividir momento especial com Glorinha. Bela vai a encontro com Gabriel. Gabriel é atropelado.

 

Capítulo 69 – dia 04, quarta-feira

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Bela socorre Gabriel. Sílvia se irrita e conta a Vanessa que Gabriel combinou de sair com Bela. Zé informa a Junqueira que cumpriu o acordo dos dois. Ricardo avisa a Vanessa sobre o acidente de seu ex-marido. Leandra se desespera ao saber sobre acidente do pai. Bela pede que Peixe cuide de seus irmãos, e o menino fica aflito ao saber de Gabriel. Gabriel é operado e permanece em coma. Junqueira repreende Zé. O mecânico comenta sobre Gabriel com Juarez, e o feirante desconfia. Vanessa expulsa Bela do quarto de Gabriel.

 

Capítulo 70 – dia 05, quinta-feira

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Leandra autoriza que Bela visite Gabriel. Ricardo estranha a atitude de Junqueira em relação ao estado de Gabriel. Toy conforta Leandra. Vanessa ofende Manoel, e ele a confronta. Maike alerta Toy sobre os sentimentos de Lia. Dalila encontra Peixe na antiga casa de Juli e aceita ser sua amiga enquanto a relação amorosa está abalada, e os dois conversam. Giovana entrega a Vanessa as cópias dos contratos feitos por Junqueira. Bela sofre preocupada com Gabriel. Ítalo se impressiona com história pessoal de Lucas. Zé é humilhado por Junqueira. Lucas encontra a instalação de Sabugo e Tom-Tom na escola. Zé procura Vanessa.

 

Capítulo 71 – dia 06, sexta-feira

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Zé insinua a Vanessa que sabe mais sobre o acidente do Gabriel. Lucas oferece apoio a Sabugo e Tom-Tom. Margô se declara para Lucas, e o diretor admite ainda ter sentimentos por Bela. Juarez desconfia do envolvimento de Zé com o acidente de Gabriel. Vanessa descobre que Junqueira encomendou o atentado contra Gabriel. Lucas tenta se reaproximar de Bela. Junqueira ameaça Vanessa. Delegado apura com Bela, Ricardo e Vanessa as condições do acidente de Gabriel. Vanessa contrata Zé. Bela visita Gabriel.

 

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Capítulo 72 – dia 07, sábado

Vanessa orienta Zé a pegar o celular de Junqueira e apagar todos os dados. Sílvia e Margô conversam sobre seus interesses amorosos. Kátia demonstra interesse em Guto, e Giovana seduz o segurança. Leandra agradece o apoio de Toy, e Maike novamente alerta o amigo em relação à Lia. Juarez descobre que Zé está envolvido no acidente de Gabriel, e o mecânico o ameaça. Passam-se alguns dias. Zé arquiteta um assalto a Junqueira. Vanessa reúne provas contra Junqueira.

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TAGS:
Resumo de novela
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