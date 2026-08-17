Por Você: confira resumo da semana da nova novela das sete da Globo

Capítulo 01 – segunda-feira, 17

Bela promete a Juli que buscará Samuca na escola, mas, ao passar no mercado, precisa atender uma grávida que está prestes a dar à luz no local. Vanessa se irrita por Bela querer internar a grávida em seu hospital particular, mas Pérola apoia a obstetra. Peixe enfatiza a ausência de Bela na convivência com ele e seus irmãos. Pérola discute com Vanessa sobre a passagem da presidência do hospital para ela. A herdeira comenta com sua assistente, Giovana, que pensa em demitir Bela. Peixe vai com Dalila para a escola, enquanto Iara e Juarez convidam Juli para jantar. Gabriel lembra de quando era noivo de Bela. Bela vai buscar seu carro no departamento de trânsito e Juli faz companhia a amiga. Vanessa se desentende com Gabriel. Juarez causa um acidente de carro e foge sem prestar socorro. Bela e Juli capotam o carro após uma batida, e a técnica de enfermagem fica em estado grave. Juarez se culpa por ter fugido do local do acidente. Juli faz Bela prometer que cuidará de seus filhos.

Capítulo 02 – terça-feira, 18

Bela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca e os leva para o hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu. Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a morte de Juli. Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa, e Gabriel apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital. Toy se encanta com Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Juarez se martiriza por ter fugido após o acidente. Pérola, Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por conta da morte de Juli. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela. A obstetra revela a Iara sobre a morte de Juli. Bela confronta Peixe e anuncia que ela cuidará dele e de seus irmãos.

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Capítulo 03 – quarta-feira, 19

Dulce estranha ao chegar à casa de Bela e ver as crianças de Juli. Bela se dá conta da responsabilidade que assumiu ao prometer cuidar dos filhos da amiga. Juarez conclui que ele é o responsável pela morte de Juli e se desespera. Dalva e Neiva suspiram por Ricardo. Toy confessa a Próspero que está fascinado com Leandra. Vitor e Leandra se dão as mãos no hospital. Gabriel ajuda Bela a cuidar das crianças. Peixe decide voltar para casa, mas seus irmãos ficam com Bela. Vanessa sente ciúme da atenção de Gabriel com Bela. Vanessa descobre uma mensagem suspeita de Pérola para Gabriel. Lucas apoia Bela. Dalila afirma que não abandonará Peixe. Bela vai à casa de Iara e garante a Juarez que encontrará o assassino de Juli.

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Capítulo 04 – quinta-feira, 20

Bela comenta com Iara sobre o estado abatido de Juarez. A médica tenta organizar seu dia a dia com as crianças, e Glorinha a apoia. Peixe volta para a casa de Bela, que leva as crianças para a escola. Vanessa incentiva uma paciente a reclamar de Bela na ouvidoria do hospital. Juarez decide não revelar seu envolvimento no acidente com Juli para a mulher e a filha. Samuca sofre na escola, e Ítalo o ajuda. Bela se emociona com o apoio de Gabriel. Próspero e Clemente discutem, e Toy os interrompe. Vanessa ouve a conversa de Gabriel com Pérola, que afirma que a obstetra é a pessoa certa para assumir a presidência do hospital.

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Capítulo 05 – sexta-feira, 21

Vanessa fica furiosa com Bela, e a destrata. Pérola anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital. Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado, e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli. Zé faz uma negociação com Juarez. Ítalo sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe. Dalila investe em suas redes sociais. Dulce pede demissão a Bela. Lucas alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola. Leandra pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.

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Capítulo 06 – sábado, 22

Bela diz a Lucas que não está em um bom momento para se envolver com alguém. Vanessa anuncia a Pérola e Gabriel que pensa em vender o hospital para Junqueira. Leandra acompanha Bela durante um parto. Peixe esquece a chave da casa de Bela e decide ir até o hospital com seus irmãos. Vanessa inaugura sua ala especial no hospital, e provoca Bela. Bela leva as crianças ao shopping, e todos se lembram de Juli. Dalila compra um novo vestido, e Iara alerta a filha para os gastos. Bela percebe a mudança no humor de Peixe. Vanessa destrata Gabriel, que acaba saindo de casa. Transtornada, Vanessa denuncia Bela ao Conselho Tutelar por abrigar quatro órfãos ilegalmente. Uma representante legal do Conselho comunica a Bela que terá de levar as crianças a um abrigo.