Por retorno do público, cinemas oferecem sessões fechadas para amigos

Com o intuito de estimular o retorno do público às salas de cinema, as redes exibidoras Cinemark e a UCI vão disponibilizar sessões fechadas para grupos de amigos. A partir desta quinta-feira, 12, grupos de até 20 pessoas vão poder reservar sessões de filmes, com o intuito de não dividir o espaço fechado com estranhos.

Todos os filmes que estão em cartaz podem ser adquiridos, entre eles, o aguardado Tenet de Christopher Nolan. Por enquanto, na rede Cinemark apenas as salas do complexo Market Place em São Paulo estão aceitando as reservas pelo site ou pelo aplicativo, pelo valor de 350 reais. A ideia é que o projeto seja estendido para outros cinemas futuramente.

Já a UCI disponibilizou a ação em todas as suas salas no Brasil. Atualmente, a rede já reabriu cinemas em dez das treze cidades presentes no país. Os valores variam de 200 reais (para filmes do catálogo de clássicos) a 600 reais (para filmes em cartaz na sala Delux).

Além de Tenet e outros filmes em cartaz, a UCI disponibilizou um catálogo de clássicos para serem comprados, são eles: Nasce uma Estrela, Coringa, Aquaman, Liga da Justiça, Gravidade, O Rei Leão, Rogue One: uma História Star Wars, Capitã Marvel, A Bela e a Fera e O Exorcista. As sessões privadas podem ser realizadas todos os dias, em salas convencionais ou nas especiais DELUX.

Todas as duas redes afirmam respeitar o protocolo obrigatório recomendado pelas autoridades de cada cidade e pela OMS (Organização Mundial de Saúde), com maior higienização das salas, capacidade reduzida nas sessões, e o uso obrigatório de máscaras dentro e fora das salas.