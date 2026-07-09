Por que Virginia ignora que o Brasil saiu da Copa do Mundo

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Virginia Fonseca manteve a estratégia de “só coisa boa” nas redes sociais durante a Copa, mesmo após perder seu quadro na TV Globo e a eliminação do Brasil. A influenciadora seguiu produzindo conteúdo festivo, ignorando a derrota da seleção e polêmicas, focando na venda de seus produtos. Uma análise de seu “mundo faz-de-contas” inabalável.

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Ela foi para a Copa fazer festa, gravar quadro para o Domingão com Huck, conhecer os lugares “mais badalados” de Nova York… Antes mesmo da seleção brasileira cair, nas oitavas de final, Virginia Fonseca já tinha perdido seu quadro na TV Globo. Mas permaneceu por lá, firme e forte, com seus filhos, babás e amigos. E mesmo com o fim da estadia, produz vídeos para sua conta nas redes sociais diariamente, citando os jogos de forma animada. Na terça-feira, 7, por exemplo, mostrou aflição com a partida entre Argentina e Egito.

Esteve no estádio no domingo, 4, quando o Brasil perdeu para a Noruega. Mas, curiosamente, não escreveu uma linha ao menos sobre a derrota. Não se lamentou, não posou de triste, não mandou recado de apoio ao ex-namorado Vini Jr. Seguiu no mesmo tom de férias festivas na casa que alugou nos Estados Unidos.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

Sua tática nas redes é a mesma há anos. Só fala de “coisa boa”, só mostra felicidade. Tudo para vender seus produtos em paz. Entre um post com os filhos e outro, anuncia as bets que lhe dão fortunas. Não destoou dessa linha editorial nem para defender o então namorado de ataques racistas, antes do Mundial. Explicou-se quando a água caiu no seu colo – foi beijar macaco e pegou mal. O mundo faz-de-contas da influenciadora é inabalável. Alguém precisa avisá-la que não tem mais jogo do Brasil por lá.

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