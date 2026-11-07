Por que Virginia Fonseca cancelou ida ao Teleton e doou R$ 1 milhão à AACD

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Virginia Fonseca doou R$ 1 milhão à AACD após um desentendimento público com Silvia Abravanel. A influenciadora decidiu não subir ao palco do Teleton depois que Silvia a criticou, questionando sua maternidade. Apesar da polêmica, Virginia manteve seu compromisso com a causa beneficente e a doação foi confirmada pela instituição.

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A influenciadora digital Virginia Fonseca realizou a doação de 1 milhão de reais à Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em São Paulo. O gesto financeiro ocorreu após a empresária desistir de subir ao palco da edição do Teleton exibida no SBT neste fim de semana, como resposta a um desentendimento público com a apresentadora Silvia Abravanel.

Qual foi a origem do conflito entre Virginia e Silvia Abravanel?

A controvérsia teve início quando a filha de Silvio Santos comentou um vídeo gravado em uma casa noturna em Miami, nos Estados Unidos. Nas imagens registradas no exterior, a influenciadora aparecia dançando com cédulas de dólar nas mãos. Diante dessa publicação, a apresentadora Silvia Abravanel fez declarações públicas com críticas diretas a Virginia, chegando a colocar em dúvida a capacidade da empresária para exercer a maternidade dos seus filhos.

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O que Silvia Abravanel sugeriu sobre a guarda das crianças?

Durante as manifestações realizadas nas redes sociais, Silvia Abravanel sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, solicitasse a guarda das três crianças da influenciadora. A declaração ampliou o atrito entre as duas personalidades. Virginia respondeu por meio de um comunicado oficial, classificando o episódio como um ataque pessoal e afirmando que colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites aceitáveis.

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Como a doação à instituição foi confirmada?

Apesar de cancelar a participação no palco do programa beneficente do SBT, a empresária ressaltou que manteria o compromisso firmado com a causa assistencial. A própria AACD divulgou o repasse de 1 milhão de reais em suas redes sociais, detalhando a passagem da influenciadora pela sede da instituição paulista nesta quinta-feira, dia 5, e destacando o ato de generosidade ao término da visita presencial.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.