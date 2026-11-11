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Cultura

Por que uma crítica à novela das 6 da Globo ‘Lá na Minha Terra’ provocou reação de João Gomes

Ator comentou o figurino de vaqueiro ao abordar a representação do Nordeste na trama exibida pela TV Globo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 17h01
João Gomes
João Gomes (Fernanda Carvalho/Divulgação)
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Por que uma crítica à novela das 6 da Globo ‘Lá na Minha Terra’ provocou reação de João Gomes Priorize VEJA no Google

A estreia de Lá na Minha Terra, nova novela das 6 da TV Globo, motivou uma troca de declarações publicadas na internet entre o ator Tuca Andrada e o cantor João Gomes. O debate teve início após o ator criticar a forma como o Nordeste é representado na produção televisiva, como mostrou a coluna Gente.

A controvérsia começou depois que Tuca opinou sobre o folhetim exibido pela TV Globo desde a segunda-feira, 9. Ao abordar o tema, ele fez menção direta ao cantor e escreveu que a imagem do artista usando vestes de vaqueiro sertanejo o fazia lembrar de moradores de Santa Catarina vestidos com trajes alemães. A declaração foi publicada na rede e acabou chegando ao conhecimento do cantor pernambucano, desencadeando a resposta pública.

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Como o cantor respondeu às declarações nas redes?

Ao tomar conhecimento do comentário, João Gomes gravou uma sequência de vídeos publicados nos stories do Instagram. Indignado, o músico questionou o teor da crítica e negou que estivesse usando um figurino cenográfico. Segundo ele, as vestimentas são compostas por perneira, gibão e guarda-peito de couro valioso, peças genuínas da vestimenta de vaqueiro e integrantes de sua vivência desde a infância no interior do estado de Pernambuco. Leia mais sobre o caso no post de Gente.

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Qual foi o desfecho do desabafo feito pelo músico?

Após explicar o significado técnico e cultural de suas peças de vestuário, o cantor publicou uma foto e um texto de homenagem aos familiares que exerceram o trabalho na região de Serrita. O cantor declarou que continuará utilizando trajes de vaqueiro em tributo aos antepassados, reafirmando que não sente vergonha de suas origens e que traz do ambiente familiar o respeito pela tradição nordestina.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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