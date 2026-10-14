Por que Russell Brand é descrito como ‘calculista e manipulador’ em julgamento

O julgamento de Russell Brand, acusado de violência sexual contra seis mulheres, começou nesta quarta-feira, 14, em Londres. A promotoria afirmou que o ator era um ”predador sexual implacável”. O comediante responde por crimes de estupro, agressão sexual e atentado ao pudor, que, supostamente, ocorreram entre 1999 e 2009. Ele nega as acusações e deve apresentar a defesa em outra sessão.

O processo judicial começou na segunda-feira, 12, no Tribunal da Coroa de Southwark. Ao chegar no local, disse que estava se sentindo “abençoado”. “É claro que estou preocupado, mas tenho esperança de que esse processo leve a bons resultados para todos os envolvidos”, contou.

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A promotora, Riel Karmy-Jones, disse que algumas vítimas protestaram contra o ator durante o ato, enquanto outras não conseguiram reagir. “Ele era implacável, calculista e manipulador”, disse. Em outro momento, falou que o desejo por contato sexual “era indiscriminado e voraz”.

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Brand ascendeu como artista na mesma época que responde pelos crimes. A primeira vítima denuncia que foi estuprada após uma apresentação de stand-up em um quarto de hotel em Bournemouth, na Inglaterra. Uma fã alega que em 2009, teve relações consensuais com o comediante, mas sofreu um estupro anal.