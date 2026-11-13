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Cultura

Por que Rosalía, que é europeia, pode concorrer ao Grammy Latino

Cantora catalã se tornou a primeira mulher a vencer três vezes na categoria Álbum do Ano

Por Lucas Almeida 13 nov 2026, 12h28
Cantora Rosalía sorrindo, cabelo escuro com mechas loiras, usando vestido preto de alças finas e renda nos ombros, segurando quatro troféus dourados do Grammy Latino em bases vermelhas. Ela está em frente a um painel escuro com logotipos brancos da Univision e do Grammy Latino, e um círculo verde à direita.
Rosalía com cinco prêmios no Grammy Latino 2026 (Ian Maule/Getty Images)
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Rosalía fez história na noite de quinta-feira, 12, em Las Vegas, ao se tornar a primeira mulher a vencer três vezes o Grammy Latino de Álbum do Ano. Desta vez, o prêmio veio com Lux. Antes, ela já tinha levado a categoria com El Mal Querer, em 2019, e Motomami, em 2022. A vitória levanta uma dúvida comum entre o público: por que uma artista catalã, nascida na Europa, pode concorrer a um prêmio de música latina?

A resposta está no regulamento da Academia Latina da Gravação. O que define a elegibilidade é o idioma, e não a nacionalidade. Para concorrer, um trabalho deve ter 51% ou mais do tempo de execução de material novo, inédito, cantado em espanhol ou português e/ou em línguas, dialetos ou expressões idiomáticas reconhecidas na Ibero-América.

A regra inclui ainda línguas como catalão, galego e basco. Na prática, qualquer artista do mundo, seja da Europa, dos Estados Unidos ou de outro continente, pode inscrever seus trabalhos, desde que cumpra esse critério. Lux, aliás, foi escrito em 13 idiomas, entre eles alemão e latim. Ainda assim, mais da metade do material está em espanhol e em outras línguas aceitas pela regra, como português, o que garantiu a vaga do disco na premiação.

Além de Álbum do Ano, Rosalía foi a maior ganhadora da noite, Ela venceu Canção do Ano com La Perla e também somou três prêmios entregues antes da cerimônia principal: Melhor Canção Pop, Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Videoclipe Versão Curta. Com os novos troféus, a cantora chega a 16 vitórias no Grammy Latino, em 31 indicações.

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