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Cultura

Por que o novo álbum do U2 se chama ‘Carnaval de Luz’

Primeiro disco de inéditas da banda em nove anos segue conceito do calendário cristão

Por Lucas Almeida 24 set 2026, 15h01
Quatro homens, possivelmente a banda U2, caminham na beira da praia com ondas quebrando. O primeiro usa chapéu coco e óculos escuros, terno preto. O segundo, de cabelo grisalho, veste terno rosa. O terceiro, de chapéu de cowboy e óculos escuros, usa terno preto. O último, de óculos escuros, veste terno preto. O céu é azul claro
A banda U2 (Viviane Sassen/Divulgação)
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O U2 anunciou nesta quinta-feira, 24, Carnaval de Luz, seu 16º álbum de estúdio e o primeiro disco de material inédito em nove anos. No início do ano, o grupo lançou de surpresa dois EPs de seis faixas: Days of Ash, referência à Quarta-feira de Cinzas, e Easter Lily, à Páscoa. O novo disco vem antes deles nessa linha do tempo. “Este é, na verdade, o prelúdio dos dois”, disse Bono no podcast do jornal The Irish Times.

A lógica é a da tradição cristã. O Carnaval, festa da carne, antecede a abstinência da Quaresma, período de reflexão, que por sua vez leva ao renascimento da Páscoa. As três obras foram gravadas no mesmo período criativo. “É uma coleção de músicas confusa, provocadora e sagrada”, definiu o guitarrista The Edge.

A ideia também marca uma virada de tom. Em fevereiro, ao lançar Days of Ash, cujas faixas tratavam das guerras na Ucrânia e no Irã e do conflito entre Israel e Palestina, Bono já prometia para o álbum seguinte um clima mais alegre. Em comunicado, o vocalista diz que há todo tipo de criatura rondando o “carnaval de luz” da banda. “As canções têm que brilhar, porque, se o mundo está mergulhado na escuridão, a gente não precisa estar”, afirmou. “Haverá guitarras barulhentas, baixo profundo, alguns ritmos em êxtase e, sim, algumas lágrimas prateadas vão fazer uma aparição.”

Com uma grafia que funciona tanto em espanhol quanto português, Carnaval de Luz faz uma menção direta ao Brasil. Na música Silencio, lançada junto com o anúncio, Bono canta “Jesus do Rio” no meio da faixa. O videoclipe, gravado na Cidade do México, ainda repete diversas vezes uma ilustração do Cristo Redentor.

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O disco ainda trará outras referências à América Latina. Além de mais uma música com título em espanhol, La Reina, a lista de faixas traz The Mirror Maker (Rosalía), menção à cantora espanhola de 33 anos, que ganhou reconhecimento por misturar flamenco e música pop.

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O novo álbum terá doze faixas e reúne Brian Eno e Daniel Lanois, produtores de The Joshua Tree e Achtung Baby. A última faixa, Torn, será um dueto com Dolly Parton, morta em 25 de agosto aos 80 anos. É a última gravação da cantora. Carnaval de Luz chega às plataformas em 13 de novembro. Veja a lista de faixas:

  1. Go (Carnaval De Luz)
  2. La Reina
  3. Street Of Dreams
  4. The Mirror Maker (Rosalía)
  5. Superficiality
  6. If The World Is At War We Better Not Be
  7. Silencio
  8. The Greatest Show On Earth
  9. Glorify
  10. Midnight Sunshine
  11. Can’t Stop Us Now
  12. Torn (com participação de Dolly Parton)
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