Por que o novo álbum do U2 se chama ‘Carnaval de Luz’

O U2 anunciou nesta quinta-feira, 24, Carnaval de Luz, seu 16º álbum de estúdio e o primeiro disco de material inédito em nove anos. No início do ano, o grupo lançou de surpresa dois EPs de seis faixas: Days of Ash, referência à Quarta-feira de Cinzas, e Easter Lily, à Páscoa. O novo disco vem antes deles nessa linha do tempo. “Este é, na verdade, o prelúdio dos dois”, disse Bono no podcast do jornal The Irish Times.

A lógica é a da tradição cristã. O Carnaval, festa da carne, antecede a abstinência da Quaresma, período de reflexão, que por sua vez leva ao renascimento da Páscoa. As três obras foram gravadas no mesmo período criativo. “É uma coleção de músicas confusa, provocadora e sagrada”, definiu o guitarrista The Edge.

A ideia também marca uma virada de tom. Em fevereiro, ao lançar Days of Ash, cujas faixas tratavam das guerras na Ucrânia e no Irã e do conflito entre Israel e Palestina, Bono já prometia para o álbum seguinte um clima mais alegre. Em comunicado, o vocalista diz que há todo tipo de criatura rondando o “carnaval de luz” da banda. “As canções têm que brilhar, porque, se o mundo está mergulhado na escuridão, a gente não precisa estar”, afirmou. “Haverá guitarras barulhentas, baixo profundo, alguns ritmos em êxtase e, sim, algumas lágrimas prateadas vão fazer uma aparição.”

Com uma grafia que funciona tanto em espanhol quanto português, Carnaval de Luz faz uma menção direta ao Brasil. Na música Silencio, lançada junto com o anúncio, Bono canta “Jesus do Rio” no meio da faixa. O videoclipe, gravado na Cidade do México, ainda repete diversas vezes uma ilustração do Cristo Redentor.

Continua após a publicidade

O disco ainda trará outras referências à América Latina. Além de mais uma música com título em espanhol, La Reina, a lista de faixas traz The Mirror Maker (Rosalía), menção à cantora espanhola de 33 anos, que ganhou reconhecimento por misturar flamenco e música pop.

Continua após a publicidade

O novo álbum terá doze faixas e reúne Brian Eno e Daniel Lanois, produtores de The Joshua Tree e Achtung Baby. A última faixa, Torn, será um dueto com Dolly Parton, morta em 25 de agosto aos 80 anos. É a última gravação da cantora. Carnaval de Luz chega às plataformas em 13 de novembro. Veja a lista de faixas:

Go (Carnaval De Luz) La Reina Street Of Dreams The Mirror Maker (Rosalía) Superficiality If The World Is At War We Better Not Be Silencio The Greatest Show On Earth Glorify Midnight Sunshine Can’t Stop Us Now Torn (com participação de Dolly Parton)