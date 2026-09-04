Por que o jeans é a escolha nos looks do Rock in Rio 2026

No primeiro dia de shows do Rock in Rio 2026, uma coisa ficou muito clara: o jeans é a principal tendência de moda da vez. Acompanhando o evento nesta sexta-feira, 4, a coluna GENTE entrevistou o público presente no festival para entender as razões que tornaram a peça a queridinha da vez.

“É confortável, despontado, chique. Gosto de roupa vintage”, disse a produtora de acessibilidade Raíssa Couto, de 38 anos. Já a bancária Amanda Negri, 29, apontou para a importância do estilo clássico da peça: “Ele é atemporal. Não sou tão do rock, vim com convite da empresa, então o jeans consigo usar em várias situações”. A administradora Patrícia Freitas, 44, foi mais sucinta: “É confortável e prático”.

Os homens também demonstraram ter um apreço pelas peças jeans. “Gosto de jeans com jeans, fica maneiro. A ideia foi seguir um pouco o estilo do dia. Uma boa desculpa para usar uma jaqueta jeans”, disse o influenciador Stenio Borges, 25, mais conhecido como Lactea. Por sua vez, o empresário Zé Saldanha, 41, acredita que o jeans é a cara do evento: “Combina com tudo e tem tudo a ver com rock”.

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