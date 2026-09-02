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Cultura

Por que Lula recebeu Leonardo DiCaprio no Palácio do Planalto

Astro hollywoodiano participou de reunião com o presidente e a primeira-dama Janja nesta quarta-feira, 2

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 14h30 | Atualizado em 3 set 2026, 10h54
Lula, com chapéu de palha e terno azul, sorri com a mão no queixo, ao lado de Leonardo DiCaprio, de bigode e smoking preto com broche de abelha
Lula e Leonardo DiCaprio (Reprodução/Getty Images)
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O astro hollywoodiano Leonardo DiCaprio viajou a Brasília e se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 2, em reunião ocorrida no Palácio do Planalto. Além dos dois, a primeira-dama Janja também esteve presente na conversa, que tinha como foco a preservação da natureza brasileira.

DiCaprio, por sua vez, foi acompanhado de representantes da ONG Re:wild, dedicada à restauração da fauna e da flora, a fim de evitar a extinção de animais silvestres, acudir regiões em crise e equipar ambientalistas com as ferramentas adequadas. Para tal, a instituição colabora com autoridades indígenas, governos e cientistas.

O encontro ocorre sete anos após a infame acusação de Jair Bolsonaro contra DiCaprio. Em 2019, o então presidente não apresentou provas ao dizer que o ator seria responsável por subornar incendiários e provocar queimadas na Amazônia. A declaração foi feita após a prisão de quatro brigadistas voluntários da região de Alter do Chão, no Pará, suspeitos de atear fogo na mata em troca de doações. Autoridades ambientalistas, contudo, protestaram contra as prisões e indicaram que a situação era método de desviar a atenção voltada a grileiros.

Sob pressão popular, o Ministério Público do estado manteve sua investigação e não encontrou indícios de contravenção perpetrada pelos brigadistas, que foram soltos. Depois do escândalo, o chefe de investigação da Polícia Civil foi afastado.

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Em resposta, DiCaprio esclareceu que não tinha vínculo financeiro com os brigadistas do Pará, mas ainda pontuou que eles “certamente mereciam apoio”. “O futuro desses ecossistemas insubstituíveis está em jogo e tenho orgulho de fazer parte dos grupos que os protegem”, disse. O ator também elogiou “o povo do Brasil que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural”.

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