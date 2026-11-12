Por que julgamento de processo contra Xuxa foi adiado no STJ pela quarta vez

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) adiou pela quarta vez o julgamento de uma ação por violação de direitos autorais envolvendo a empresa da apresentadora Xuxa Meneghel e o empresário Leo Soltz. O processo, iniciado em 2000, estava previsto para ser analisado na última terça-feira, 10 de novembro, mas voltou a sair da pauta da Terceira Turma. A nova previsão é que o caso seja retomado em 17 de novembro. Embora a violação dos direitos autorais e marcários dos personagens da Turma do Cabralzinho já tenha sido definitivamente reconhecida pela Justiça, os ministros ainda precisam decidir como será calculada a indenização, que pode chegar 80 milhões de reais com os devidos valores corrigidos. Segundo apurou VEJA, o adiamento se deu pela ausência de um dos ministros, que estava viajando na ocasião e deseja participar da votação.

A controvérsia envolve a utilização de personagens criados por Soltz pela Xuxa Promoções e Produções Artísticas. Depois de mais de duas décadas de disputa judicial, o mérito da ação está encerrado. O que permanece em discussão é o tamanho da reparação financeira. Os sucessivos adiamentos ocorreram em diferentes etapas do julgamento, incluindo pedido de destaque, pedido de vista e retirada de pauta.

O ponto mais delicado está na definição dos juros de mora e da correção monetária. Desde 1992, a Súmula 54 do STJ estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir a partir do momento em que ocorreu o dano. Já a Súmula 43 determina que a correção monetária seja calculada desde o efetivo prejuízo. São orientações consolidadas há mais de três décadas e utilizadas como referência em decisões judiciais pelo país.

A discussão ganhou novos contornos depois que o ministro Moura Ribeiro apresentou voto no REsp 2.221.168/RJ propondo que os juros e a correção monetária passem a contar apenas a partir da definição judicial do valor da indenização. A posição chama atenção porque, em dezembro de 2025, o próprio magistrado acompanhou, na Terceira Turma, uma decisão unânime que reafirmou a incidência dos juros desde a infração em um caso de utilização não autorizada de obra protegida por direitos autorais (REsp 2.214.645/GO).

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A discussão pode ter consequências que ultrapassam a disputa envolvendo a apresentadora. Na fase de liquidação, uma perícia judicial calculou os danos materiais em aproximadamente 65,2 milhões de reais. Estimativas divulgadas sobre o impacto do critério defendido pelo relator apontam que a indenização poderia cair para valores próximos de 3 milhões de reais. Os números, entretanto, ainda dependem da definição judicial.

O risco do julgamento

O julgamento também coloca em debate a estabilidade da jurisprudência brasileira. O artigo 926 do Código de Processo Civil determina que os tribunais mantenham suas decisões estáveis, íntegras e coerentes. Isso não impede mudanças de entendimento, mas exige fundamentação jurídica para justificar eventuais distinções entre processos ou a revisão de orientações anteriores.

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O alcance da decisão pode chegar a músicos, compositores, escritores, jornalistas, fotógrafos, ilustradores, roteiristas, designers e produtores audiovisuais. Todos dependem de mecanismos jurídicos capazes de assegurar não apenas o reconhecimento da autoria, mas também uma reparação financeira efetiva quando suas criações são utilizadas sem autorização. A discussão ganha relevância adicional diante da expansão da inteligência artificial e das novas possibilidades de reprodução e utilização de obras intelectuais.

Entidades ligadas à propriedade intelectual e à economia criativa, como a Associação Brasileira de Direito Autoral (ABDA), a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), a União Brasileira de Compositores (UBC) e a Abramus, também podem contribuir tecnicamente para o debate. Uma eventual mudança de interpretação não revogaria automaticamente as súmulas do STJ, mas poderia abrir espaço para divergências em processos semelhantes, com consequências para a previsibilidade das indenizações.

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Após 26 anos de disputa, Soltz afirma que espera uma reparação compatível com o reconhecimento judicial da violação. O empresário também questiona o impacto do tempo sobre os direitos de quem depende da própria criação intelectual para trabalhar.

Entenda o caso

O processo movido pelo publicitário Léo Soltz contra a apresentadora Xuxa Meneghel em um imbróglio judicial se arrasta há 26 anos. “Se alguém rouba sua criação, quanto tempo a Justiça pode levar para reparar o prejuízo? Uma decisão pode ter consequências para quem vive de criar, da música à tecnologia, em plena era da inteligência artificial.”, diz a defesa de Soltz.

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O processo inicial foi aberto em 2000 pelo publicitário Leonardo Soltz, que já venceu em duas instâncias e tem direito a receber uma indenização milionária. O caso é apreciado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, composta pelos ministros Humberto Martins, Nancy Andrighi, Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira. No momento, a votação está empatada.

Em entrevista a VEJA em março deste ano, Soltz, que é representado pelo advogado Marco Túlio de Castro, deu detalhes sobre o imbróglio judicial. Procurado pela reportagem à época, um dos advogados da empresa de Xuxa, Pedro Barroso, do escritório BMA Advogados, não respondeu à tentativa de contato por e-mail. O espaço segue aberto para atualização caso a defesa da apresentadora deseje se manifestar.

Confira a entrevista com Leonardo Soltz:

Lá atrás, quando você apresentou a ideia da Turma do Cabralzinho para a produtora da Xuxa, ela estava presente ou foi só um encontro com executivos? O projeto foi feito pela minha produtora em 1996, estamos falando de muito tempo atrás. Começamos a construção do projeto pela parte estratégica que depois culminaria com o lançamento. Em 1999, houve uma reunião na Xuxa Produções com o diretor da produtora. Apresentamos o projeto. Depois disso, houve um trabalho interno de “olha, vamos fazer ações mais específicas daqui a alguns meses ou no máximo 30 dias”. Recebemos, se não me engano, em junho, uma resposta de que a apresentadora não ia trabalhar em nada específico nas comemorações dos 500 anos do descobrimento do Brasil, apesar do interesse pelo projeto e a capacidade técnica apresentados. Em novembro do mesmo ano, fomos surpreendidos com o lançamento da “Turma da Xuxinha nos 500 Anos de Brasil”. Ou seja, todas as funções que nós tínhamos passado — estratégicas, comerciais, culturais — eram exatamente como no nosso projeto. A partir de então, tentamos contato com os executivos, não tivemos resposta e o assunto teve que seguir por vias judiciais. Passados doze anos desta primeira ação, tivemos uma vitória, em 2012, e depois disso estamos acompanhando um conjunto de procrastinação judicial gigante da apresentadora e seus vários advogados. É um processo que perdura por 26 anos.

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E ela perdeu, certo? Sim, ela já perdeu em todas as instâncias. Perdeu na primeira, ela questionou o que havia perdido, perdeu novamente, e foi entrando sempre com manobras jurídicas até que chegamos agora na fase final. Porque não existe mais matéria a ser julgada. O que está sendo julgado agora é se o valor da indenização vai ser corrigido com juros e correção monetária ou não. A própria juíza de primeira instância foi categórica em dizer que a apresentadora, por meio dos seus advogados, estava procrastinando e, desde então, nós temos tentado o tempo inteiro, de forma técnica, fazer com que esse processo pudesse seguir o rito final e a uma indenização.

Quando você apresentou o projeto, a Xuxa não estava presente na reunião, então? Não. Os apresentadores normalmente não se envolvem nesse movimento diretamente. Mas, depois, ela ficou ciente do que aconteceu, até porque tentamos várias vezes falar com o entorno de pessoas dela. Nós fomos roubados pela Xuxa Produções e Promoções de Eventos, da qual a Xuxa é a proprietária.

Lembra quais eram os representantes da empresa nessa apresentação? Eram diretores de criação? Eram diretores que tinham autonomia para tomar aquela decisão. Eram profissionais capacitados para esse tipo de processo decisório.

Só para entender a cronologia: entre a apresentação desse projeto e o plágio, quanto tempo foi esse intervalo? Maio de 1999 foi a apresentação; em novembro de 1999 foi o lançamento do projeto deles. Coisa de meses. O projeto já estava registrado junto aos órgãos de direito autoral no Brasil (INPI, Belas Artes). Ela alegava que “500 anos do Brasil” era uma efeméride e qualquer um poderia usar. Sim, a efeméride sim, mas não o dress code e os personagens específicos da nossa família de personagens. O prejuízo foi grande porque já tínhamos negociações com várias indústrias nacionais e até com o Governo Federal. Seríamos a fonte oficial do descobrimento. Ela não pegou um “bonequinho” de uma pessoa qualquer; pegou de uma empresa que investiu muito dinheiro em pesquisa para construir algo lúdico que seguiria uma trajetória, como Galinha Pintadinha ou Mundo Bita.

Depois que vocês viram que eles estavam se apropriando da propriedade intelectual, vocês questionaram a empresa? Teve resposta? Desdenharam. Eles entendem que as pessoas não vão tomar providências. Mas eu resolvi tomar, de forma contundente, mesmo sendo uma briga de Davi contra Golias. Estou lutando contra uma apresentadora que tem recursos extremamente diferentes dos meus e quatro bancas de advogados que tentam procrastinar o processo há 26 anos. Agora, o julgamento que vai acontecer não é para discutir matéria. A matéria já foi ganha em primeira e segunda instância. A perícia já foi feita. O que se discute agora é se tenho que receber o valor da indenização com juros e correção ou se — como defende o ministro relator — receber sem juros e correção. Isso não faz sentido. O crime compensa? Você rouba, procrastina por 25 anos e paga o valor original sem correção?

Lembra de quanto era a indenização inicial e qual seria o valor atualizado hoje? Não recordo o número exato original, mas esse número ajustado hoje vai a 49 milhões. Esse é o valor de direito por conta de 26 anos de juros e correção. Eu sempre estive aberto a acordos, mas as propostas eram irrisórias.

Esse valor cairia para quanto caso não seja corrigido? Se tirarmos juros e correção, o valor cai para algo próximo de 3 a 7 milhões, acredito. O voto do relator não tem justificativa técnica e vai contra as Súmulas 43 e 7 do STJ. Não se discute mérito (Súmula 7) e não se discute que o valor devido tem juros (Súmula 43). É complicado imaginar que interferências políticas ou o poder de uma celebridade possam mudar uma decisão pacificada em todas as instâncias anteriores.

Quais são as suas expectativas para o julgamento de amanhã? Justiça. Que a ministra entenda que o que buscamos é o direito. O Brasil precisa respeitar o direito autoral para não gerar insegurança jurídica no mercado. Quem rouba tem que pagar desde o “momento zero”. Espero que a justiça seja boa para quem foi lesado, não para quem lesou.

Por que você acha que esse processo se arrastou por quase 30 anos? É pelo cansaço. Muita gente não tem condições de seguir o que eu segui por 26 anos. Eles procrastinam com petições, processos de nulidade, escondem documentos da perícia… Criam cenários para o tempo passar. Além do meu caso, há um risco para a indústria de direitos autorais no Brasil se essa moda pega.

Já encontrou a Xuxa pessoalmente em audiências? Não, ela sempre mandou prepostos e diretores. Nunca participou de nenhuma conversa.

Tem ideia de quanto já gastou com advogados e investimentos no projeto original? Investi muito, não só nas bancas de advogados, mas na concepção do projeto. Ela cortou um sonho. Meu projeto era educacional, para contar a história do Brasil de forma lúdica para crianças. Esse foi o maior prejuízo.