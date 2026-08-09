Por que Jorge Amado não assistia a suas obras adaptadas a novelas na TV Globo

Convidada da Flipelô (Festa Literária Internacional do Pelourinho), Paloma Amado revelou o motivo de Jorge Amado (1912-2001) praticamente não acompanhar as adaptações de suas obras para a televisão. Segundo a escritora, o pai era apaixonado por cinema, mas tinha dificuldade em ver seus personagens ganhando uma forma definitiva nas novelas.

“Mamãe era noveleira danada e insistia muito para o papai assistir. Eu sei que ele viu um pouco da primeira versão de Gabriela e, por causa dela, ficou muito amigo da Sônia Braga. A Sônia virou quase uma filha. É como minha irmã”, contou.

Ela lembrou que o escritor também chegou a assistir ao início de Tieta (1989), da Globo, mas desistiu rapidamente. “Ele assistiu a um terço do capítulo e, quando a Betty fez ‘ui, ui, ui’, levantou e foi saindo. Disse: ‘Eu não vou ficar vendo isso'”, relatou, arrancando risos da plateia.

Para Paloma, a resistência do pai tinha uma explicação literária. “O papai dizia que buscava dar o mínimo de detalhes do físico da pessoa para que o leitor contribuísse com a imagem daquele personagem. E que dificilmente uma novela ia ser idêntica àquela imagem que o próprio autor fazia”.

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Filha de Jorge Amado e Zélia Gattai (1916-2008), Paloma compartilhou a história durante um debate com Fernanda Veríssimo, filha de Luis Fernando Verissimo (1936-2025) e neta de Erico Verissimo (1905-1975), nesta sexta-feira, 7, na programação da Flipelô.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flipelô