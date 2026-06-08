Por que Isabel Teixeira se tornou um dos trunfos mais fascinantes de ‘Quem Ama Cuida’

Isabel Teixeira, 52, vem roubando a cena em Quem Ama Cuida. Por mais batida que a afirmação pareça, ela se sustenta justamente porque a atriz faz do inesperado sua principal marca em cena. Intérprete de Pilar, a atriz constrói uma vilã distinta das personagens semelhantes que viveu nas novelas da Globo nos últimos anos. A irmã gananciosa e interesseira de Arthur Brandão (Antonio Fagundes) em nada lembra a Violeta de Volta por Cima (2024) e a Helena do remake de Elas por Elas (2023) — por mais que as três fossem mulheres abastadas, fúteis e desprezíveis. Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Pilar é o retrato de uma ricaça em decadência. Sem nunca conquistar nada por mérito próprio, sugou tudo que pôde da fortuna construída pelo empresário vivido por Fagundes e passou a ressentir-se quando o milionário cortou as regalias e parou de bancar sua família.

Em cena, Isabel dá tudo de si e transforma o ambiente, sem canastrar em nenhum momento. A experiência acumulada em dezenas de espetáculos teatrais lhe dá a segurança necessária para dominar sequências inteiras sem se intimidar diante da câmera. Isabel ocupa todos os espaços da cena e impressiona pela capacidade de sustentar longos monólogos carregados de desprezo. Como, por exemplo, quando Pilar se dirige à protagonista, Adriana (Leticia Colin), uma jovem humilde que ela vê como ameaça em sua luta pela herança de Arthur. Na cena do jantar de noivado de Arthur e Adriana, suas explosões contidas atestaram seu talento para o drama sem ser apelativo.

O aspecto que mais interessa em Pilar, porém, é como a interpretação de Isabel e o texto de Carrasco e Souto fazem questão de torná-la odiável perante o público. Apesar de suas falas irônicas serem levemente cômicas, não há intenção de torná-la uma figura carismática que cause simpatia. Até o momento, o que ela desperta são sentimentos primários de rejeição e indignação, tornando a novela cada vez mais fascinante de acompanhar.

Qual é a história de Quem Ama Cuida?

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Novela das 9 da Globo, Quem Ama Cuida acompanha a história de Adriana (Leticia Colin), uma fisioterapeuta de família humilde que, em um dia fatídico, é demitida do emprego e perde tudo em uma enchente em São Paulo, inclusive o marido, Carlos (Jesuíta Barbosa), que morre na tragédia tentando ajudar outras pessoas. Neta de Otoniel (Tony Ramos), um homem honesto e de temperamento difícil, a mocinha consegue o emprego de cuidadora do ricaço Arthur (Antonio Fagundes), idoso ranzinza que é dono de uma famosa joalheria e banca os irmãos interesseiros, Pilar (Isabel Teixeira) e Ulisses (Alexandre Borges). Após um começo repleto de desconfiança de Adriana, Arthur passa a admirar a força da jovem e se afeiçoa a ela por sua honestidade e tenacidade, propondo à protagonista um casamento sem envolvimento amoroso – seu objetivo é deixar toda a sua fortuna para alguém que realmente precisa e merece. No dia do casamento, porém, Arthur é assassinado, e Adriana é culpada pelo crime, mas alega inocência. Com a ajuda do advogado idealista Pedro (Chay Suede), a moça terá que lutar por justiça e para recomeçar sua vida após tantos percalços.

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