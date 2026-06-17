Por que Daveigh Chase, a Samara de ‘O Chamado’, se afastou dos holofotes

A ex-atriz mirim Daveigh Chase morreu nesta terça-feira, 16, aos 35 anos, devido a complicações da meningite. A notícia chocou pessoas ao redor do globo, que lembram do rosto da jovem como a adorável irmã caçula de Donnie Darko (2001), ou como a assustadora Samara em O Chamado (2002), entre outros papéis notáveis no cinema e na televisão. Ela, porém, já estava afastada dos holofotes há uma década.

Problemas com a lei

O último trabalho de Daveigh Chase foi o longa-metragem independente Um Romance Americano, lançado em 2016, no qual ela interpreta uma jovem recém-casada que se torna presa de um serial killer. O filme teve recepção crítica ruim e distribuição irrisória. Depois disso, Chase nunca mais se comprometeu com outra produção e só voltou ao noticiário em 2017, quando foi detida por pilotar um veículo roubado. Já em 2018, ela foi novamente detida por posse de substância ilícita e apetrechos para drogas. O cotidiano turbulento e as manchetes dos tabloides a impediram de retornar a Hollywood.

A morte de Daveigh Chase

A morte foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez, ao TMZ. De acordo com as informações preliminares, a causa da morte foi uma meningite e uma infecção sanguínea, que causou problemas de saúde que levaram a uma falência de órgãos.

Segundo o TMZ, Daveigh tinha sido internada em um hospital em Los Angeles no começo de junho devido a um quadro de desnutrição.

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Daveigh Elizabeth Chase nasceu em 24 de julho de 1990, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Ela iniciou sua carreira na infância, dublando a personagem Lilo no filme de sucesso da Disney Lilo & Stitch (2002) e na série de TV derivada do longa. Ela também foi a voz na versão americana de Chihiro Ogino no longa A Viagem de Chihiro (2001), do diretor Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli. Pouco depois, tornou-se mundialmente famosa como a vilã de O Chamado (2002).

Em 2006, a atriz conquistou um papel na série da HBO Big Love, em que interpretava a personagem Rhonda Volmer. A trama seguia uma família mórmon fundamentalista e polígama e durou cinco temporadas.

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Daveigh também trabalhou em Donnie Darko (2001), A 5ª Sinfonia de Beethoven (2003), S. Darko: Um Conto de Donnie Darko (2009), além das séries Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996), Charmed: Jovens Bruxas (2000), E.R.: Plantão Médico (2000), Cold Case (2004) e CSI (2004).

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