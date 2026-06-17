🔥 O preço caiu! Garanta 4 Revistas Impressas + Digital Premium pelo menor preço do ano. FRETE GRATIS!
Cultura

Por que Daveigh Chase, a Samara de ‘O Chamado’, se afastou dos holofotes

Ex-atriz mirim morreu aos 35 anos, após uma década longe das telas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h07 | Atualizado em 17 jun 2026, 15h10
Atriz Daveigh Chase na época em que interpretou "Samara", no filme O Chamado, ao lado de uma fotografia atual
Atriz Daveigh Chase na época em que interpretou Samara, no filme 'O Chamado', ao lado de uma fotografia recente (Reprodução - Jason Merritt/Getty Images)
Continua após publicidade
Por que Daveigh Chase, a Samara de ‘O Chamado’, se afastou dos holofotes Priorize VEJA no Google

A ex-atriz mirim Daveigh Chase morreu nesta terça-feira, 16, aos 35 anos, devido a complicações da meningite. A notícia chocou pessoas ao redor do globo, que lembram do rosto da jovem como a adorável irmã caçula de Donnie Darko (2001), ou como a assustadora Samara em O Chamado (2002), entre outros papéis notáveis no cinema e na televisão. Ela, porém, já estava afastada dos holofotes há uma década.

Problemas com a lei

O último trabalho de Daveigh Chase foi o longa-metragem independente Um Romance Americano, lançado em 2016, no qual ela interpreta uma jovem recém-casada que se torna presa de um serial killer. O filme teve recepção crítica ruim e distribuição irrisória. Depois disso, Chase nunca mais se comprometeu com outra produção e só voltou ao noticiário em 2017, quando foi detida por pilotar um veículo roubado. Já em 2018, ela foi novamente detida por posse de substância ilícita e apetrechos para drogas. O cotidiano turbulento e as manchetes dos tabloides a impediram de retornar a Hollywood.

A morte de Daveigh Chase

A morte foi confirmada pelo namorado da artista, Roy Hernandez, ao TMZ. De acordo com as informações preliminares, a causa da morte foi uma meningite e uma infecção sanguínea, que causou problemas de saúde que levaram a uma falência de órgãos.

Segundo o TMZ, Daveigh tinha sido internada em um hospital em Los Angeles no começo de junho devido a um quadro de desnutrição.

Siga
Continua após a publicidade

Daveigh Elizabeth Chase nasceu em 24 de julho de 1990, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Ela iniciou sua carreira na infância, dublando a personagem Lilo no filme de sucesso da Disney Lilo & Stitch (2002) e na série de TV derivada do longa. Ela também foi a voz na versão americana de Chihiro Ogino no longa A Viagem de Chihiro (2001), do diretor Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli. Pouco depois, tornou-se mundialmente famosa como a vilã de O Chamado (2002).

Em 2006, a atriz conquistou um papel na série da HBO Big Love, em que interpretava a personagem Rhonda Volmer. A trama seguia uma família mórmon fundamentalista e polígama e durou cinco temporadas.

Continua após a publicidade

Daveigh também trabalhou em Donnie Darko (2001), A 5ª Sinfonia de Beethoven (2003), S. Darko: Um Conto de Donnie Darko (2009), além das séries Sabrina, Aprendiz de Feiticeira (1996), Charmed: Jovens Bruxas (2000), E.R.: Plantão Médico (2000), Cold Case (2004) e CSI (2004).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Em Cartaz
Filme de terror
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).