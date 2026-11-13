Por que Daniel Radcliffe não deve assistir à série de Harry Potter

Depois de estrelar oito filmes da saga Harry Potter, Daniel Radcliffe não pretende ver a nova versão da história, em uma série que estreia na HBO Max em 25 de dezembro. Em entrevista à Associated Press, o ator explicou o por quê. “Honestamente, não sei se vou assistir. Já vi muito Harry Potter e já participei de muito Harry Potter. Além disso, não vejo TV. Nunca vi Breaking Bad, nunca vi Mad Men, não vi alguns dos grandes clássicos. Oito horas é muito tempo para assistir a qualquer coisa”, disse.

O hábito de Radcliffe é antigo. Em 2024, ele contou ao site CBR que só assiste a desenhos animados, como Os Simpsons, e reality shows. Ele também disse que dramas longos e densos, como Família Soprano, não são para ele.

A primeira temporada da série, Harry Potter e a Pedra Filosofal, será dividida em oito episódio. A HBO planeja sete temporadas, uma para cada livro. Para o novo protagonista, interpretado por Dominic McLaughlin, de 12 anos, Daniel prefere não passar ensinamentos. “Se eu disser alguma coisa, na próxima entrevista dele vão perguntar: ‘O Dan disse que você deveria fazer isso’. Não quero assombrar esse pobre garoto em entrevistas. Então não tenho conselho nenhum para ele. Ele vai ser incrível. Acho que vou conhecê-lo algum dia e estou muito animado com isso.”

Isso não quer dizer que Radcliffe ignore o sucessor. Em entrevista ao programa Good Morning America, ele contou que mandou uma carta ao menino. “Não quero ser um fantasma na vida dessas crianças, mas quis escrever para dizer a ele: ‘Espero que você se divirta muito, ainda mais do que eu.”

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